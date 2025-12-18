САЩ обявиха продажба на оръжия на Тайван за 11 млрд. долара

Ако бъде финализирана, продажбата ще надмине общата стойност на 19-те оръжейни сделки на стойност 8,38 млрд. долара

Администрацията на Доналд Тръмп съобщи за мащабна оръжейна сделка с Тайван на приблизителна стойност 11 милиарда долара. Пакетът включва модерни ракетни установки, самоходни гаубици и различни типове ракети и все още подлежи на одобрение от Конгреса на САЩ. Това ще бъде втората продажба на оръжие за Тайван, откакто Тръмп се върна в Белия дом през януари, предава ВВС.

Снимка: Ройтерс

Сделката идва на фона на нарастващ натиск от страна на Китай, който разглежда самоуправляващия се Тайван като отцепническа провинция. Пекин засилва военните учения около острова, както и редовните навлизания във въздушното пространство и териториалните му води. Министерството на отбраната на Тайван изрази благодарност към САЩ, като подчерта, че споразумението ще помогне на острова „бързо да изгради стабилни възможности за възпиране“.

Макар САЩ да поддържат официални дипломатически отношения с Пекин, а не с Тайван, и от десетилетия да са в деликатна дипломатическа позиция, Вашингтон остава ключов съюзник на Тайпе и най-големият му доставчик на оръжия. Китай не коментира директно новината, но миналия месец външното му министерство предупреди, че предишна сделка от ноември – за изтребители и самолетни компоненти на стойност 330 милиона долара – „сериозно нарушава“ китайския суверенитет и сигурност.

Според Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ, последният пакет включва високомобилни артилерийски ракетни системи Himars за 4 милиарда долара и самоходни гаубици за още 4 милиарда долара. Ако бъде финализирана, тази продажба ще надмине общата стойност на 19-те оръжейни сделки на стойност 8,38 милиарда долара, осъществени по време на администрацията на Джо Байдън. В първия си мандат Тръмп е одобрил оръжейни продажби за Тайван за общо 18,3 милиарда долара, като най-голямата е била на стойност 8 милиарда.

Държавният департамент на САЩ заяви, че сделката е в интерес на Вашингтон, тъй като подкрепя усилията на Тайпе за модернизиране на въоръжените сили и поддържане на надежден отбранителен капацитет. Междувременно Китай отдавна заявява намерението си да се „обедини отново“ с Тайван и не изключва използването на сила, което Тайван възприема все по-сериозно.

В отговор Тайван планира да увеличи разходите си за отбрана до над 3% от БВП още през следващата година и до 5% до 2030 г. През октомври президентът Лай Чинг-те обяви изграждането на куполообразна система за противовъздушна отбрана срещу „враждебни заплахи“, без да назовава Китай. Напрежението в региона продължава да расте – Пекин все по-често предизвиква съседите си, включително Япония, която протестира след безпрецедентно китайско военноморско учение в Тихия океан и наскоро влезе в спор с Китай заради възможно разполагане на свои сили при евентуално нападение срещу Тайван.

