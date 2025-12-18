BGN → EUR
1 USD
1.66851 BGN
Петрол
59.5 $/барел
Bitcoin
$86,769.2
ЕС засилва защитата на дребните инвеститори

ЕС засилва защитата на дребните инвеститори

Свят

bTV Бизнес екип

Целта на новите правила е да насърчат повече домакинства да инвестират

Представители на държавите членки на ЕС и на Европейския парламент постигнаха споразумение за нови правила, целящи засилване на защитата на дребните инвеститори чрез по-голяма прозрачност и ограничаване на конфликтите на интереси при финансовите консултации, предаде ДПА.

Договореността включва компромис по т.нар. Стратегия за инвестиции на дребно, която ще изисква потребителите да получават по-ясна и по-лесно разбираема информация за инвестиционните продукти, съобщават представители и на двете страни.

Реформите се основават на предложение на Европейската комисия, която първоначално предложи забрана на комисионите за определени сделки, извършвани без финансови консултации. Потребителски организации предупреждават, че продажбите на комисионна основа могат да създават конфликт на интереси, тъй като консултантите могат да получават по-високи възнаграждения при насочване към по-скъпи продукти.

Apple планира да пусне седем нови модела iPhone до 2027 г.

В крайна сметка страните от ЕС и евродепутатите отхвърлиха пълната забрана на комисионите и се договориха за алтернативни защитни механизми, включително стандартизирани тестове, които да гарантират, че консултантите действат в най-добрия интерес на клиентите си.

Финансовата индустрия критикува планираните мерки с аргумента, че те могат да доведат до увеличаване на бюрокрацията, докато поддръжниците им смятат, че реформите ще повишат доверието, справедливостта и участието на гражданите на капиталовите пазари.

България и Унгария – последни в ЕС по материално благосъстояние през 2024 г.

Политиците в ЕС се надяват новите правила да насърчат повече домакинства да инвестират, вместо да държат спестяванията си в нисколихвени сметки, и да подпомогнат насочването на капитал към области като отбраната, инфраструктурата, цифровизацията и екологичните проекти, както и да улеснят набирането на средства от страна на компаниите.

Новите правила подлежат на формално одобрение от Европейския парламент и държавите членки на ЕС, преди да влязат в сила.

