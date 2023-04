Знаменитости, които се отказаха от славата

Какво ги е накарало да се занимават с друго?

Понякога дори да успееш и да станеш известне, нямаш гаранция, че ще се задържиш на тази позиция. А понякога просто не искаш да останеш. Някои популярни актьори го доказват.

Кои знаменитости започнаха обикновена работа?

Защо се стигна до тук?

Ето и някои от звездите, започнали обикновен живот:

Джош Савиано

Той беше известен с това, че е дете актьор, участвал в ролята на Пол Джошуа Пфайфър в The Wonder Years през 80-те. Това обаче беше една от много малкото роли на Джош във филма и телевизията и той нямаше да остане в актьорския свят още дълго след края на The Wonder Years. Последната му телевизионна изява е през 1989 г. и той продължава специалност политически науки в Йейлския университет. В крайна сметка той стана корпоративен адвокат, въпреки че се появи като гост в "Закон и ред" през 2016 г., пише familythis.com.

Повечето хора знаят кой е MC Hammer, въпреки че той беше на върха на кариерата си през 80-те и 90-те години. С целия успех по време на музикалната си кариера, MC Hammer се бореше да управлява правилно финансите си и в крайна сметка подаде молба за фалит. За щастие той успя да се справи с всичко, тъй като сега ръководи сватби, изнася лекции в училищата на Ivy League и работи върху разработването на приложения за iPad. Тази година той също тръгва на турне с носталгия по 90-те.

Ако Сара Мишел Гелар беше една от най-емблематичните тийнейджърски звезди на 90-те години, тогава съпругът й Фреди Принц младши със сигурност беше един от най-емблематичните мъже. Звездата от „Тя е върхът“ беше доста успешен. В крайна сметка обаче Фреди реши да направи крачка назад от светлината на прожекторите, за да се съсредоточи изцяло върху семейството си. Оттогава Фреди разви страст към готвенето и дори издаде своя собствена популярна готварска книга през 2016 г.