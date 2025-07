След 26 години брак: Какво състояние притежават Дейвид и Виктория Бекъм и как станаха една от най-богатите двойки?

През годините те се сблъскват с много трудности, но днес те са едни от най-успешните хора в света

Вече 26 години Виктория и Дейвид Бекъм са символ за идеалната двойка. Те сключват брак на 4 юли 1999 г. и остават все така влюбени, а плод на тяхната любов са четирите им деца. През годините те се сблъскват с много трудности, но днес те са едни от най-успешните хора в света. Ето как са стигнали дотук и с какво се занимават влюбените днес.

Снимка: Getty Images/iStock

Времето минава, но любовта им остава

С всяка годишнина от сватбата си, Бекъм отбелязват този ден не само в тесен семеен кръг, но и публично, като го споделят с феновете си чрез снимки и послания в социалните мрежи. „Днес се навършват 26 години, откакто ми каза „Да“. Честита годишнина. Благодаря ти, че ме дари с прекрасни деца и ми помогна да изградя живота, за който мечтаех. Обичам те, лейди Бекъм.“ – това сподели Дейвид пред неговата аудитория.

Разбира се, връзката им не е била лишена от предизвикателства – славата, професионалните ангажименти, животът в различни държави и отговорността към децата са поставяли отношенията им на изпитание. Но именно любовта, уважението и желанието да останат заедно са ги направили по-силни.

Снимка: Instagram/Facebook

Как Дейвид Бекъм става легенда във футбола?

Още от съвсем малък Дейвид Бекъм проявява изключителен интерес към футбола. Той започва да играе в младежки футболни отбори и скоро талантът му бива забелязан. През 1991 г. се присъединява към юношеската академия на „Юнайтед“, където бързо се отличава с прецизните си подавания.

В периода 1995–2003 г. Дейвид Бекъм се превръща в една от ключовите фигури на „Манчестър Юнайтед“, с когото печели шест титли от Висшата лига, две Купи на Англия и най-престижната – Шампионската лига през 1999 г. с легендарния „требъл“ (три трофея в един сезон). Известен с брилянтните си центрирания, прецизни преки свободни удари и стил на игра, той бързо става световна футболна икона. След напускането на „Юнайтед“, продължава кариерата си в „Реал Мадрид“, където е част от звездната ера на "Галактикос", а след това играе и в „Лос Анджелис Галакси“, „Милан“ и „Пари Сен Жермен“. Бекъм е дългогодишен капитан на националния отбор на Англия, с над 100 мача и множество запомнящи се моменти.

Снимка: Instagram/Facebook

След като официално прекратява професионалната си кариера през 2013 г., Дейвид Бекъм успешно се пренасочва към бизнес и благотворителна дейност. Основава собствен футболен клуб – „Интер Маями“, който се присъединява към Мейджър Лийг Сокър (MLS) и става ключов проект в неговото ново амплоа като спортен мениджър и инвеститор. Бекъм също така гради имидж на модна икона – участва в рекламни кампании за световни марки като H&M, Armani и Adidas. Заедно с Виктория изграждат семейна империя, която съчетава спорт, мода и предприемачество, превръщайки ги в една от най-влиятелните двойки в световния шоубизнес и спорт.

С какво се занимава Виктория Бекъм?

Снимка: Instagram/Facebook

Още като дете Виктория Бекъм открива страстта си към музиката. Записва се в театралното училище „Джейсън“, а след това продължава образованието си в колежа по сценични изкуства. Там тя не само развива сценично присъствие, но и получава първите си реални възможности в музиката чрез участието си в групата "Persuasion".

Истинският пробив на Виктория идва през 1994 г., когато става част от световноизвестната дамска група „Спайс Гърлс“. В рамките на няколко години, „Спайс Гърлс“ стават най-продаваната женска група. Виктория се утвърждава като „Пош Спайс“ – елегантната и стилна представителка на групата. По-късно групата се разпада, а Виктория започва да гради солова кариера. Тя издава няколко сингъла, като "Out of Your Mind" и "A Mind of Its Own".

Снимка: Instagram/Facebook

С времето Виктория премества фокуса си от музиката към модата и предприемачеството. Още в началото на 2000-те тя се появява като модел на модни събития, става лице на марки като Dolce & Gabbana и Rocawear, и стартира първата си модна линия "VB Rocks". През 2006 г. създава своя собствена марка "dvb Style", която постепенно прераства в уважаван моден лейбъл, представян на Седмицата на модата в Ню Йорк. През 2019 г. стартира и козметичната линия "Victoria Beckham Beauty".

Тяхните възможности по отделно са изключително високи. Нейното нетно състояние се равнява на 450 милиона долара, а неговото е около 200 милиона в активи и още редица инвестиции. Заедно със съпруга си Дейвид Бекъм, тя се превръща не само в модна икона, но и една от най-богатите бизнес дами – двамата притежават съвместно състояние от около 635 милиона долара, което ги нарежда сред най-богатите двойки във Великобритания.

