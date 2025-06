Виктория Бекъм - съпруга за милиони

Пош Спайс проправя пътя за успешните футболни съпруги

В света на футбола парите изобщо не са проблем. Сумите в договорите от година на година впечатляват все повече и повече. И докато майсторите на играта с коженото кълбо заработват заплатите си на терена, то техните половинки също не скучаят. Този път проправя една от най-големите знаменитости в Обединеното кралство и в Европа Виктория Бекъм. Ето коя е тя?

Първи стъпки

Родена е на 17 април 1974 г. в болницата “Принцеса Александра”, в Харлоу, Есекс (Англия). Тя е най-голямото от трите деца на Жаклин Дорийн, бивша застрахователна служителка и фризьорка, и Антъни Уилям Адамс, който работи като електронен инженер.

Защо избира музиката?

Виктория решава да се занимава с музика, след като гледа музикалния филм “Слава” през 1980 г. Родителите й я записват в театралното училище “Джейсън”. След това продължава образованието си в колежа по сценични изкуства в Съри, където учи танци и моделиране. Първата й група е “Persuasion”.

Музикална кариера

Спайс Гърлс (1994 - 2000 г.)

През 1994 г. бъдещата съпруга на английската легенда Дейвид Бекъм става част от “Спайс Гърлс”. Първият сингъл на групата “Wannabe “ (1996 г.), където тя работи още с Гери Халиуел, Ема Бънтън, Мелани Браун и Мелани Чизхолм, става №1 на Острова, както и в още 35 държави. Всеки член на групата получава прякор от медиите, а Виктория е наречена “Пош Спайс”. Спайс Гърлс става най-продаваната женска група за всички времена, с над 80 млн. копия по целия свят. След издаването на третия им албум “Forever”, който е по-малко успешен от предишните два, обаче бандата спира да записва, а момичетата си ориентират към самостоятелни кариери.

Албумите на Виктория

На 14 август 2000 г. излиза първия сингъл на Виктория Бекъм, който носи името “Out of Your Mind”. Преди издаването на сингъла, на 8 юли 2000 г., тя прави своя публичен солов дебют в лондонския “Хайд Парк” на концерт за набиране на средства за благотворителна организация. Следващият й сингъл като соло изпълнител, "Not Such An Innocent Girl", е издаден на 17 септември 2001 г. Той струва предполагаемите 5 млн. лири за продуциране и е продаден в скромните 50 000 копия. Вторият и последен сингъл от албума й е "A Mind of Its Own" вижда бял свят на 11 февруари 2002 г. Сингълът достига №6 в Обединеното кралство и е продаден в 56 500 копия. Трети сингъл, „I Wish“, е рекламиран, но никога не се материализира.

Завръщане към Спайс Гърлс

На 12 август 2012 г., след много спекулации, Бекъм и Spice Girls изпълняват микс от "Wannabe" и "Spice Up Your Life" на церемонията по закриването на Летните олимпийски игри, като се събират единствено за събитието. Изпълнението им е най-туитнатият момент от церемонията по закриването на Олимпийските игри с над 116 000 публикации в социалната мрежа за минута. Групата е отново заедно за турне през 2019 г., но Виктория избира да не участва в него, като вместо това решава да се съсредоточи върху своя моден лейбъл.

Мода

Виктория се вълнува от модата още от годините си в Спайс Гърлс. През 2000 г. тя се появява като модел в Седмицата на модата в Лондон. Освен това, става посланик за Великобритания на модната марка “Dolce and Gabbana”. За кратко е лице на американската марка за дрехи “Rocawear” през 2003 г. Бекъм промотира и модната линия за “Rock & Republic”, наречена “VB Rocks” през 2004 г., състояща се главно от дънки, продавани на дребно за около $300 в САЩ.

През 2006 г. Виктория дефилира за Роберто Кавали на Седмицата на модата в Милано. Същата година стартира собствен лейбъл за деним с името “dvb Style”. През 2007 г., заедно със съпруга си Дейвид Бекъм, представя и парфюма “Intimately Beckham”. Има и козметична линия “ V-Sculpt”, и собствена марка очила.

Козметика

През септември 2019 г. Бекъм стартира своя козметична линия с името "Victoria Beckham Beauty". Заедно със съоснователката Сара Крийл, тя показва за първи път продуктите на Седмицата на модата в Лондон. Първата линия продукти е за очи, включително очна линия, отделни сенки за очи и палитра. Месец по-късно са пуснати продукти и за устни.

Богатство

Виктория Бекъм е сред най-уважаваните и успели хора във Великобритания. Тя е 19-тият най-богат човек в своята родина, заедно със съпруга си Дейвид Бекъм с общо състояние от 500 млн. лири.

Личен живот

Виктория има дългогодишна връзка с електротехника Марк Ууд, с когото дори се сгодява. До сватба обаче така и не се стига. След това за кратко е с канадския актьор Кори Хаим, но двамата се разделят през 1995 г. През 1997 г. Пош Спайс започва връзка с футболната звезда Дейвид Бекъм. Две години по-късно двамата се венчаят, а церемонията в замъка “Лътрелстаун”, в Ирландия привлича огромно медийно внимание. Приемът се оценява на общо $823 650.

Дейвид и Виктория имат общо четири деца - три момчета - Бруклин, Ромео и Круз, и момиче - Харпър. Към момента всеки от тях има собствени мечти - Бруклин е готвач, Ромео се занимава и с футбол, а преди това играе тенис и е бил модел.

Интереси

Виктория е страстен фен на дамските чанти, които колекционира. Самата тя притежава повече от 100 чанти от марката “Birkin”, произведени от “Hermes”, включително розова такава на стойност 100 000 лири. Цялата й колекция се оценява на 1.5 млн. лири.

Има издадени две книги - “Научи се да летиш” от 2001 г. и “Този допълнителен половин инч: коса, токчета и всичко между тях”, както и участия в пет филма, които разкриват моменти от живота на Виктория на сцената и извън нея, в ролите й на майка и жена.

Филантропия и постижения

През 2010 г. благотворителната дейност на Бекъм със „Спасете децата“ е номинирана за наградата „Направи нещо със стил“, шоу, продуцирано от VH1. Тя е международен посланик на добра воля към съвместната програма на ООН за ХИВ и СПИН “UNAIDS” и патрон на Фондацията за борба със СПИН на сър Елтън Джон. Нейната позиция срещу кожухарската индустрия предизвиква похвала от организации за правата на животните, включително “PETA”.

През февруари 2013 г. тя е оценена като една от 100-те най-влиятелни жени в Обединеното кралство в категорията за мода. През 2017 г. е обявена за офицер на Ордена на Британската империя в новогодишните отличия за заслуги към модната индустрия.

