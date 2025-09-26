Савитри Джиндал - Желязната лейди на индустрията в Индия

Тя е най-богатата дама в Индия

В света има много вдъхновяващи жени, преживели лични трагедии, но въпреки това останали здраво стъпили на земята и продължили да се борят за мечтите си. Такава е и Савитри Джиндал. Тя е най-богатата дама в Индия и от години управлява водеща компания в сферата на стоманата и енергетиката. Ето коя е Савитри Джиндал:

Снимка: Getty Images / iStock

Началото

Родена е на 20 март 1950 г. в Тинсукия, Асам в Индия в хиндуистко семейство. Макар че няма много информация за ранните й години, се знае, че животът й тогава се корени в простотата и традиционните ценности. Завършва образованието си в Асам, където получава диплома от местния университет. Савитри Джиндал се омъжва за основателя на “Jindal Group” Ом Пракаш и се посвещава в подкрепа на неговата амбициозна визия.

Брак и семейство

74-годишната дама се врича във вярност на Ом Пракаш Джиндал през 70-те години на миналия век. Той е основател на “Jindal Group”, който е конгломерат за стомана и енергетика. Бивш министър в правителството на Харяна и член на Законодателното събрание в район Хисар. През 2005 г. Ом Пракаш си отива от този свят след катастрофа с хеликоптер.



Двамата имат голямо семейство, което включва девет деца - четирима сина и пет дъщери. Въпреки огромните отговорности, Джиндал остава дълбоко вярваща в семейните ценности. Известна е със своята простота, духовни наклонности и силна връзка с децата и внуците си. Способността й да балансира професионалния и личния си живот продължава да вдъхновява хората около нея.

Кариера

Първи стъпки

След като съпругът й си отива, 55-годишната Савитри попада в светлината на прожекторите и поема управлението на “Jindal Group”, ставайки негов почетен президент. Въпреки първоначалната й липса на пряк бизнес опит, Джиндал показва забележителна издръжливост и лидерство, насочвайки компанията през трудностите. Под нейно ръководство компанията продължава да расте и да се развива. Нейните синове Навин, Притварадж, Саджан и Натан поемат значителни роли в компанията, допринасяйки за нейното разширяване и успех в различните сектори.

Снимка: Getty Images / iStock

Политика

Освен с нюха си за бизнес, Савитри оставя своя отпечатък и в политиката. Тя преминава през Законодателното събрание на Харяна, представлявайки избирателния район Хисар. Като член на партията на Индийския национален конгрес, Джиндал работи по различни инициативи за подобряване на инфраструктурата, образованието и здравните услуги в своя регион. Политическата й кариера допълнително затвърждава статута й на лидер, ангажиран със социалното и икономическо развитие.

Бизнес

Групата “Jindal”, под ръководството на Савитри се съсредоточава в различни сектори, включително стомана, енергетика, минно дело, нефт, газ и инфраструктура. Водещата компания на групата “Jindal Steel and Power Limited” (JSPL) е доказателство за нейното далновидно управление. Фокусът на Желязната лейди в индустрията (б.а. - както наричат Джинтал) върху иновациите, устойчивостта и корпоративната социална отговорност задава нови посоки в сектора.

Снимка: Getty Images / iStock

Състояние



Савитри Джиндал определено знае как се изкарват много пари. Индийката е най-богатата дама в своята родина и седмата най-богата майка в света. В момента има в своите активи $35.5 млрд., като това я поставя в класацията на списание “Форбс” за жените-милиардери.

Наследство и влияние

Пътят на Джиндал от домакиня до бизнес магнат и политически лидер е доказателство за нейната изключителна издръжливост и отдаденост. Тя не само запазва наследството на покойния си съпруг, но и го разширява, гарантирайки, че “Jindal Group” остава сила в глобалния бизнес пейзаж.

Нейната история е вдъхновение за много хора, най-вече жени в Индия и по света, демонстрирайки, че със смелост и решителност човек може да преодолее лични трагедии и да се изяви като мощен лъч за положителна промяна. Заради всичко това, получава множество награди, включително “Падма Бхушан”, третото най-високо гражданско отличие в Индия.

Филантропия и социални инициативи

Филантропските усилия на Савитри са толкова забележителни, колкото и нейните бизнес и политически начинания. Групата “OP Jindal” участва в множество социални инициативи под нейно ръководство. Благотворителната фондация на групата “Jindal Foundation”, се фокусира върху образованието, здравеопазването и развитието на общността. Фондацията създава училища, болници и центрове за професионално обучение, повлиявайки положително на хиляди животи в цяла Индия.

