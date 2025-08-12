Памела Андерсън продава...кисели краставички

Рецептата за Pamela’s Pickles идва от пралеля й Ви

Холивудската икона Памела Андерсън обяви най-новото си начинание – лимитирана серия гурме кисели краставички „Pamela’s Pickles“, създадена в партньорство с калифорнийската марка Flamingo Estate. Комбинация от свежи градински краставички и пикантни подправки ще се предлага в буркани по 38 долара.

Идеята за необичайното партньорство се ражда по време на закуска по-рано тази година във Flamingo Estate в Лос Анджелис, където Андерсън се среща с основателя на компанията Ричард Кристиансен, неговия партньор Харви и сина му Брандън.

Разговорите я връщат към детството й на остров Ванкувър и семейните ритуали по приготвяне на туршии – традиция, на която е отделила специално място и в своята кулинарна книга от 2023 г. I Love You: Recipes from the Heart.

Рецептата за Pamela’s Pickles идва от пралеля й Ви. Андерсън добавя свой личен щрих с изсушени розови листенца, докато екипът на Flamingo Estate обогатява вкуса с розов пипер, чили, пушена морска сол и пипер Еспелет. Резултатът е хрупкава и ароматна краставичка, в която се преплитат билкови нотки, пикантност и флорална свежест – вкус, напълно в тон със страстната и пъстра кариера на 58-годишната звезда.

