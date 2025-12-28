В този алпийски курорт ските тази зима ще бъдат безплатни

Сезонът на ски в Европа е в разгара си, но мнозина се сблъскват с непосилни разходи за лифт карти

Френското алпийско село Сен-Коломбан-де-Вилар предприе необичайна стъпка тази зима, като направи ски карането безплатно за посетители. Решението е насочено главно към семейства и начинаещи, които искат да се насладят на зимните спортове, без да се сблъскват с високите цени на лифт картите, пише Еuronews.

Снимка: iStock

Сезонът на ски в Европа е в разгара си, но мнозина се сблъскват с непосилни разходи за лифт карти, които продължават да растат. В този контекст Сен-Коломбан-де-Вилар предлага безплатно ски за всички, като малко селце в Савой на 1100 метра надморска височина решава да облекчи финансовото бреме на посетителите.

Причините за това решение обаче не са радостни. Курортът е в дългогодишен дефицит, който се е задълбочил през последните две години. За да избегне по-нататъшни финансови щети, общината реши да не продава лифт карти този сезон. Парадоксално, тази стъпка всъщност има за цел да спести пари.

Според кмета Пиер-Ив Бонивар, зоната е в дефицит почти 25 години, като недостигът първоначално е бил между 400 000 и 600 000 евро годишно, но през последните сезони се е увеличил значително заради нестабилни снеговалежи. Само през 2025 г. оперативният дефицит достигна 1 милион евро, което за община с годишен бюджет от 2,7 милиона евро се оказва трудно управляемо.

След съвет на префектурата общината реши да намали оперативните разходи чрез ограничаване на ски зоната, вместо да спира напълно курорта. Продажбата на лифт карти би струвала между 36 000 и 41 000 евро за персонал и системи за билети, докато прогнозираният приход за начинаещи е едва 18 000 евро. По тази причина безплатното ски каране е по-евтино от традиционното таксуване.

Тази ограничена ски зона включва два влека и детска лента, предназначени за семейства и начинаещи. Курортът планира да оцени резултатите в края на сезона и да реши дали този модел може да бъде използван и през следващите години. В същото време общината работи върху диверсифициране на туристическата оферта чрез зимни походи, пешеходни маршрути и летни активности, за да намали зависимостта си от ски спорта и да осигури устойчиво бъдеще.

