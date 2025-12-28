Какво да изтриете от имейлите си, за да бъдете приемани по-сериозно на работа?

Жените използват удивителни знаци три пъти повече от мъжете

На пръв поглед имейлите винаги звучат любезно и приветливо – „само проверявам“ даден срок или уверявам, че „и в двата случая няма проблем“. При по-внимателно вглеждане обаче се вижда, че текстовете са осеяни с ненужни извинения, усмивки, удивителни знаци и дори целувки. Според експерти именно тези езикови навици могат незабелязано да подкопаят доколко сериозно ви приемат в професионална среда. Кариерният коуч Хана Салтън и треньорът по етикет Уилям Хансън обясняват защо толкова много хора пишат по този начин и как това влияе на възприятието за тях, включително и на възможностите им за развитие и повишение, предава ВВС.

Снимка: Getty Images/iStock

По отношение на пунктуацията, много хора използват удивителни знаци, за да покажат позитивност и ентусиазъм, казва Хана. Жените, според скорошно проучване в Journal of Experimental Social Psychology, ги използват три пъти по-често от мъжете, вероятно защото често са съдени по-строго, когато са директни, и биват определяни с негативни, свързани с пола етикети. Един удивителен знак сам по себе си не е проблем, но натрупването им може да има ефект – ако звучат неискрено или прикриват несигурност, това може да подкопае доверието, предупреждава тя.

Писмената комуникация лесно се тълкува погрешно, затова мнозина добавят емоджита, за да покажат топлота или чувство за хумор. Уилям Хансън обаче предупреждава, че това може да има обратен ефект, тъй като едно и също емоджи може да означава различни неща за различни хора или нещо напълно непреднамерено. Според него е по-добре хората да използват думи и да разчитат на доброто владеене на езика. Той отбелязва, че емоджитата често носят инфантилна конотация и могат да накарат околните да ви възприемат като по-млади, по-малко опитни, по-малко способни или отговорни. Хансън казва, че не би използвал емоджи в имейл и подчертава, че е възможно да бъдеш приятелски настроен и едновременно с това професионален. Що се отнася до завършването с целувка, той е категоричен, че никога не би го направил, освен ако не би целунал съответния човек по бузата и в реалния живот.

Снимка: iStock

Смекчаващият и прекалено извинителен език, като „просто проверявам дали всичко е ясно“, също може да размива авторитета. Хана отбелязва, че подобни „успокояващи проверки“ често звучат самоунижаващо и с времето могат фино да оформят начина, по който човек бива възприеман. Според нея, особено за мениджърите, е трудно да се намери баланс между това да бъдат харесвани и уважавани, а липсата на директност може да създаде впечатление за по-ниска компетентност. Този ефект обикновено е несъзнателен – никой не чете имейл и не си мисли директно, че авторът му не е уверен, но постоянният прекалено угоднически тон може да доведе именно до такова възприятие.

Експертите съветват да се помисли за премахване на определени елементи от професионалната кореспонденция, уточняващи думи като „просто“, предварителни извинения от типа „съжалявам, че ви безпокоя“ или „знам, че сте зает, но…“, проверки за увереност като „има ли смисъл?“ или „надявам се, че е добре“, прекомерни удивителни знаци, емоджита, целувки и твърде топли завършеци. Личният стил е важен и не е лошо да се показва характер на работното място, но тези езикови средства не бива да се използват като инструмент, за да бъдете харесвани. Практичен подход е да наблюдавате имейлите, които получавате, и да обръщате внимание кои стилове звучат ясни, уверени и успокояващи и кои – прекалени.

