Милиони следят тях – моделите, които управляват социалните мрежи

Instagram и TikTok не просто им дават сцена, те ги превръщат в медийни платформи със собствено влияние и бизнес стойност

През последното десетилетие социалните мрежи промениха начина, по който функционира модната индустрия. Ако преди моделите изграждаха кариерата си основно чрез подиуми, списания и рекламни кампании, днес тяхната популярност се измерва и в милиони последователи, гледания и ангажираност онлайн. Instagram и TikTok не просто дават сцена на моделите – те ги превръщат в медийни платформи със собствено влияние, бизнес стойност и директен достъп до аудиторията по целия свят. В следващите редове ще ви представяме 10 от най-следвани дами от този бранш, които съчетават висша мода, личен бранд и предприемачески успех (б.а. - по данни на Models.com):

1. Кендъл Дженър (291.7 млн. последователи)

Кендъл Дженър е сред най-влиятелните лица в съвременната мода. С общо 284 млн. последователи в Instagram, aмериканският модел и телевизионна звезда е пример за успешно комбиниране на традиционна моделска кариера и дигитално влияние. Работила е с водещи модни къщи и участва в глобални кампании, като всяка нейна публикация генерира милиони взаимодействия. От бизнес гледна точка, нейното онлайн присъствие увеличава значително пазарната стойност на брандовете, с които си партнира. Сред най-известните от тях са “Donna Karan”, “Diane Von Furstenberg”, “Tommy Hilfiger”, “Dolce & Gabbana”, “Sonia Rykiel”, “Balmain”, “Givenchy” и “Chanel”. Родената в Лос Анджелис бизнесдама има и собствена линия лакове за нокти, както и такава за чанти и за обувки, която прави със сестра си Кайли.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Феновете са луди по половинката на футболната звезда Кристиано Роналдо - Джорджина Родригес. Те наброяват 72.2 млн. само в Instagram, а профилът й комбинира висша мода, луксозен начин на живот, фитнес, здравословен режим и семейни моменти. Тази сплав я прави близка до аудиторията, но същевременно вдъхновяваща. Допълнителен тласък към популярността й дава и присъствието в документалното риалити “Аз съм Джорджина” по Netflix. Поредицата показва личния й живот, бизнес проекти и ежедневие, което увеличава ангажираността и броя на последователите й в социалните мрежи. Аржентинката с испански корони работи с модни марки като “Gucci”, “Prada”, “Chopard”, “Yamamay’’ и “Alo Yoga”. Лансира и собствена линия за спортно обучение и редовно подкрепя различни инициативи, особено тези, свързани със здравето и образованието на деца.

3. Джиджи Хадид (77.6 млн. последователи)

Красотата й e запечатана във фотосесии за списания като “Vogue”, “VMAN”, “Elle” и “Grazia”. Джиджи Хадид е лице на някои от най-големите модни къщи в света и редовен участник в Седмиците на модата в Ню Йорк, Париж и Милано. Присъствието й в медийното пространство, включва и връзката й с английския певец Зейн Малик. В TikTok американката с палестински корени показва по-неформалната си страна – хумор, бекстейдж моменти и кратки лайфстайл видеа, които я правят по-достъпна за младата аудитория. 30-годишният модел и телевизионна звезда работи с брандове като “Versace”, “Chanel”, “Dior”, “Tommy Hilfiger”, “Maybelline” и “Victoria's Secret”. Всичко това й носи общо 75.8 млн. последователи в Instagram.

Снимка: Getty Images

Тази прекрасна жена е съпруга на канадския поп певец и автор на песни Джъстин Бийбър. Хейли e пример за модел, който използва социалните мрежи като основен инструмент за развитие на бизнес. Освен успешна кариера на подиума, тя изгражда собствен козметичен бранд, като Instagram и TikTok играят ключова роля в маркетинговата стратегия. В първия я следват повече от 55 млн. души., а на нея залагат големи модни фирми като “Saint Laurent”, “Versace”, “Dolce & Gabbana” “Levi's”, “BareMinerals” и “Tiffany & Co.”. Хейли е основател и на козметичния бранд “Rhode”, който се превърна в глобален хит. В TikTok тя редовно споделя клипове с грижа за кожата и ежедневните си ритуали за красота.

5. Бела Хадид (71.3 млн. последователи)

През 2016 г. e избрана за „Модел на годината“ от професионалистите в индустрията – Models.com. За период от четири години Бела Хадид има 27 появи на кориците на списание “Voguе”. Това я нарежда сред най-разпознаваемите личности в света на модата през последното десетилетие. Всяка нейна поява в социалните мрежи е истинско събитие. Показва се в кампании на марки като “Dior” (включително “Dior Beauty”), “Versace”, “Chanel”, “Fendi”, “Balenciaga”, “Givenchy” и “Victoria's Secret”. Роденият във Вашингтон и израсъл в Санта Барбара модел се радва на 60.8 млн. фенове в Instagram, които могат да видят моменти от фотосесии, рекламни постове и мигове от личния й живот и пътуванията й. Позната е и с връзката си с певеца и продуцента The Weeknd.

6. Кара Делевин (43.5 млн последователи)

Кара Делевин е сред първите супермодели, които успяват да превърнат социалните мрежи в стратегически инструмент за изграждане на глобален личен бранд. 33-годишната британска актриса и модел използва началото на Instagram ерата по различен начин – с хумор, спонтанност и автентичност, като разчупва традиционния образ на „недостъпния“ супермодел. Често заема позиция по социални теми, включително права на ЛГБТ+ общността и психично здраве. Тази откритост изгражда лоялна и ангажирана общност. Известна е и с ролите си във филми като “Хартиени градове” и “Валериан и градът на хиляда планети” на Люк Бесон. Посланик е на различни модни и козметични компании като “Burberry”, “Chanel”, “Dior”,

“Yves Saint Laurent”, “Puma” и “Rimmel”, което й носи 39.8 млн. почитатели в Instagram.

Снимка: Getty Images

Криси Тейгън се появява на бял свят през 1985 г. в градчето Делта, щата Юта, но има и норвежки и тайски произход. От 2004 г. се отдава на моделството. Придобива широка известност с участията си в различни телевизионни предавания и като телевизионна водеща. Авторка е на готварски книги. Не се притеснява да показва в социалните си мрежи моменти от майчинството си, готвенето и личните си предизвикателства. Бракът й с американския певец и продуцент Джон Леджънд допринася за популярността й, но тя успява да изгради самостоятелна идентичност чрез телевизионни участия и собствени проекти. През годините Криси Тейгън се отдава на ангажименти с “Revolve”, “Becca Cosmetics”, “Target” и “Sports Illustrated”. В Instagram има 40.6 млн. души, които харесват и коментират нейните публикации.

8. Лена Мантлер (33 млн. последователи)

Част от новото поколение дигитални модели, които изграждат кариерата си първо онлайн, а след това в традиционната модна индустрия. Немската сензация Лена Мантлер става звезда първоначално чрез платформата TikTok, а по-късно затвърждава влиянието си и в Instagram, където набира 20.2 млн. фенове. Пробива в приложението за споделяне на видео Musical.ly, заедно със сестра си Лиза. След това се потапя в света на модата, показвайки линии на “Brandy Melville”, “NA-KD”, “Bershka” и “ABOUT YOU”. Тя говори езика на поколението Z – директно, непринудено и атрактивно. Към момента се развива в Ню Йорк.

9. Емили Ратайковски (31.6 млн. последователи)

Изстрелва се в светлината на прожекторите след участието си в музикалния видеоклип към песента “Blurred Lines” на Робин Тик. Това поставя Емили Ратайковски на международната сцена с 28.6 млн. почитатели в Instagram. Книгата й “Моето тяло” допринася за разширяване на аудиторията й извън модата и я позиционира като културна и обществена фигура. Има и собствен моден бранд за бански костюми “Inamorata”, като използва социалните си мрежи като основен маркетингов канал. Има участия и за компании като “Versace”, “Dolce & Gabbana”, “DKNY”, “Kerastase” и “Intimissimi”. В TikTok Емили публикува кратки видеа, свързани с мода, лайфстайл и социални теми, което й позволява да достигне до по-младата аудитория.

Преди да стане популярна в социалните мрежи, Хейли започва като победителка в открито кастинг състезание на “Sports Illustrated” за ежегодния брой с бански костюми, след което се появява в изданията на списанието между 2019 и 2021 г. Това поставя начало на пътя й в модата. Калил е била част от червения килим на гала събития като “Met Gala”, наградите “Златен глобус” и др., откъдето често публикува видеа и интервюта. За своите профили Мис Минесота САЩ 2014 избира още публикации, отварящи вратите към личния й живот, които допълва с хумор и сарказъм. Изгрява в сесии за фирми като “Hugo Boss”, “CeraVe” и “L’Oréal”, което със сигурност се харесва на нейните 9.6 млн. почитатели в Instagram.

