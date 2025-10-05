Макензи Скот - писателката, без която “Amazon” нямаше да стане империя

Бившата съпруга на Джеф Безос взима $35.6 млрд. след първия си развод

В света има изключителни жени, които умеят много добре да използват образованието и уменията си, за да стигнат до върха. Такава без съмнение е Макензи Скот.

Освен, че е бивша съпруга на Джеф Безос, 54-годишната дама е още писател, филантроп и съосновател на “Amazon”. Това й носи огромно богатство. Ето коя е тя:

Снимка: Getty Images / iStock

Началото:

Макензи Скот Тътъл се появява на този свят на 7 април 1970 г. в Сан Франциско, щата Калифорния в семейството на домакинята Холидей Робин и финансовия съветник Джейсън Тътъл. Кръстена е на дядо си по майчина линия Джей Скот Гъминг, който е бивш изпълнителен директор на газовата компания “Ел Пасо”. Обичта й към писането започва още на 6-годишна възраст, когато пише книга от 142 страници със заглавие “The Book Worm”, която обаче е унищожена при наводнение.

Образование

През 1988 г. завършва пансиона “Хотчкилс”. Четири години по-късно придобива бакалавърска степен по английски език от Принстънския университет, където учи при Нобеловия лауреат по литература Тони Морисън, която описва Макензи като „един от най-добрите студенти, които някога е имала в часовете си по творческо писане“.

Кариера

След като завършва колеж, Макензи става научен сътрудник на Морисън за романа „Джаз“ от 1992 г. Освен това, работи в Ню Йорк като получава административна роля в хедж фонда “D. E. Shaw”, където се запознава с първия си съпруг Джеф Безос.

“Amazon”

През 1994 г. Макензи и Джеф Безос напускат “DE Shaw”. След това двамата се преместват се в Сиатъл и Безос основава американската технологична компания “Amazon” с подкрепата на Скот. Дамата е един от първите сътрудници във фирмата, като задълженията й включват бизнес планове, акаунти, изпращане на ранни поръчки и договори за товари. След 1996 г. Скот се ангажира по-малко с бизнеса, фокусирайки се върху литературната си кариера и семейството.

Снимка: Getty Images / iStock

Литература

През 2005 г. Скот написва дебютния си роман със заглавие „Изпитанието на Лутър Олбрайт“. За него през 2006 г. печели Американска награда за книги. Тя споделя, че писането на творбата й е отнема десет години, докато е помагала на Безос да изгражда “Amazon”, както и заради семейните й задължения. Вторият й роман “Капани” е издаден през 2013 г.

Личен живот

Макензи Скот и Джеф Безос разменят клетви през 1993 г. Двойката има четири деца - трима сина и една дъщеря. В обществото се знае само името на най-голямото им дете - Престън, който е роден през 2000 г.

Макензи и Джеф делят един покрив до 2019 г., когато се развеждат. Писателката получава над 30 млн. долара акции от “Amazon” след развода. Така тя се превръща в една от най-богатите жени в света.

Вторият брак на Скот става факт през 2021 г., когато тя се венчае за учителя по природни науки Дан Джует. Те остават заедно до септември 2022 г., след което се разделят, като официално това се случва през януари 2023 г.

Снимка: Getty Images / iStock

Състояние

През юли 2020 г. Скот е със състояние от $32.8 млрд. До септември 2020 г. Макензи бе смятана за най-богатата жена в света.

Към момента Скот се намира на пето място сред дамите-милиардери, разполагайки с $35.6 млрд. Преди нея са само Жаклин Марс ($38.5 млрд.), Джулия Кох ($64.3 млрд.), Алис Уолтън ($72.3 млрд.) и Франсоаз Бетанкур Майерс ($99.5 млрд.).

Снимка: Getty Images / iStock

Филантропия

Макензи Скот е силно привлечена от различни каузи, за които не жали средства. През 2020 г. бившата съпруга на един от най-богатите хора в света Джеф Безос обявява, че е дарила $1.7 млрд. на 116 организации в САЩ, които са фокусирани в области като расовото равенство, ЛГБТ общността и икономическата стабилност.

През декември същата година Скот съобщава, че е раздала допълнителни $4.2 млрд. на 384 организации. Нейното дарение се фокусира върху различни въпроси, включително образование, защита на околната среда и обществено здраве.

Награди

Макензи Скот е получила множество награди и отличия през цялата си кариера.

Ето някои от тях:

- Американската награда за книга за дебютния си роман „Изпитанието на Лутър Олбрайт“;

- През 2013 г. тя е обявена за една от 50-те най-влиятелни жени в света, според “Форбс”;

- През 2014 г. Скот е удостоена с почетна докторска степен по хуманни писма от Калифорнийския университет в Бъркли;

- През 2015 г. Макензи получава наградата за изключителни заслуги на пансиона “Хотчскилс”, където завършва средното си образование;

- През 2021 г. Скот е включена в списъка на “Time 100” за най-влиятелните хора в света;

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN