Ще плащаме ли в обменните бюра с банкова карта?

Какво означава това за клиентите?

Купуването на евро и евро, долари или друга чуждестранна валута в обменните бюра може да стане много по-лесно и съвременно. Министерството на финансите предлага промяна в правилата, според която, когато купуваме чуждестранна валута, ще можем да плащаме с банкова карта, а не само в брой. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и все още не е окончателно приет.

Ако ви трябват евро за пътуване или долари за покупка, няма да се налага първо да теглите левове кеш. Чейндж бюрото ще може да приема банкови карти чрез ПОС терминал също както магазин или кафе. Картовото плащане е по-малък риск, защото не носите големи суми в брой и транзакцията се вижда в банковото извлечение.

Защо се прави тази промяна?

Министерството иска да разреши по-съвременен и безкасов начин на разплащане – това е записано в проекта за изменение на Наредба № 4 от 2003 г., която определя правилата за дейността на обменните бюра. Мярката увеличава прозрачността на сделките и прави контрола по-лесен.

Има ли притеснения?

За по-малките обменни бюра въвеждането на ПОС терминал може да означава допълнителни разходи. Но пазарът вероятно ще се адаптира, защото клиентите все по-често предпочитат картови плащания.

Промяната все още е в процес на обсъждане. Тя е качена на платформата за обществени консултации на Министерството на финансите. Ако бъде приета, чейндж бюрата ще трябва да въведат ПОС терминали и клиентите ще могат да избират да плащане в брой или с карта.

