Близо половината потребителски кредити от Банка ДСК се отпускат онлайн

Банката е отпуснала 150 000 потребителски кредита от началото на 2025 г.

От началото на 2025 г. Банка ДСК бележи значителен ръст в потребителското кредитиране, като отпуска близо 150 000 потребителски кредита. Почти половината от тях са получени изцяло онлайн.

Банка ДСК предоставя средно около 90 кредита на всеки работен час през своите дигитални канали и мрежа от офиси, посочват от институцията.

Средната сума на потребителския кредит достига 19 000 лв. през октомври 2025 г., което представлява ръст от 16% на годишна база. Това нарастване показва, че клиентите не просто теглят кредити по-лесно и по-бързо, но и че са склонни да финансират по-мащабни проекти – от рефинансиране на задължения до ремонти и покупки.

Близо половината от новоотпуснатите потребителски кредити – 48% – са получени чрез дигитални канали. Това е почти двойно увеличение спрямо предходната година и показва, че дигиталното кредитиране вече не е алтернатива – то се превръща в предпочитан избор.

Ключов фактор за това увеличение е новото мобилно приложение на Банка ДСК - DSK Mobile, което се превърна в основен инструмент за отпускане на кредити, само шест месеца след неговото представяне. Според данни от банката, две трети от онлайн кредитите са обработени именно чрез DSK Mobile. Приложението предлага напълно дигитален процес по кандидатстване и отпускане на кредит, като клиентът може да получи средства за по-малко от 10 минути само с няколко клика.

„През 2025 г. Банка ДСК затвърждава лидерската си позиция в кредитирането на физически лица, като не просто следва тенденциите – тя ги формира. Чрез разширяване на дигиталното си портфолио и утвърждаване на DSK Mobile като основен инструмент за кредитиране, банката задава нови очаквания: че всяка финансова услуга трябва да бъде достъпна на един клик разстояние, по всяко време и навсякъде“, коментира Мирча Гологан, директор „Пазар Потребителско кредитиране“ в Банка ДСК.

Интересен е и профилът на дигиталния кредитополучател. Най-активни са хората между 29 и 40 години – градски професионалисти, които търсят удобство и ценят времето си. В същото време, най-силен ръст се наблюдава сред клиенти с доходи между 2 500 и 4 000 лв., което съвпада с най-икономически активната група в страната.

Данните от Банка ДСК показват и висока степен на ангажираност – 55% от клиентите с потребителски кредити са се възползвали от предварително одобрени оферти. Този процент достига 79% сред дигиталните потребители, които са се възползвали от своите индивидуални оферти в DSK Mobile. Това е ясен индикатор, че клиентите вече очакват персонализирани решения, достъпни в реално време.

Въпреки дигиталния фокус, банката запазва силното си физическо присъствие. За клиентите, които търсят персонализирана подкрепа, Банка ДСК продължава да предлага консултации с експерти в широката си мрежа от офиси. Клиенти със специфични изисквания при кандидатстване за кредит – като съдлъжник, рефинансиране на кредити в други банки и финансови институции или при суми над 80 000 лв. – се обръщат по-често към опитните консултанти на банката за индивидуални финансови решения.

По този начин Банка ДСК продължава да гарантира най-доброто клиентско изживяване, като предлага на всеки свой клиент подход, съобразен с неговите потребности – от напълно дигитално обслужване до експертна персонална консултация в офис.

Повече за Банка ДСК:

Банка ДСК е част от унгарската OTP Bank – банката-майка на OTP Group, една от водещите и най-бързо развиващи се банкови групи в Централна и Източна Европа. В България Банка ДСК обслужва над 2 милиона активни клиенти. Банката разчита на екип от над 4 800 служители и мрежа от над 270 офиса в страната. Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. Банката поставя в центъра на своята дейност клиентското изживяване. Новата идентичност „Тук и сега“ отразява стремежа ѝ да бъде винаги близо до хората – с разбиране и навременни решения.