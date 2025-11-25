Банковите депозити на домакинствата нарастват до над 97 млрд. лева

Те се повишават на годишна база с 13,8%

През октомври 2025 г. се запазва тенденцията на по-силно нарастване на банковите кредити за домакинствата (с 21% спрямо година по-рано) спрямо растежа на депозитите (с 13,8%), показват данни на Българската народна банка (БНБ).



В края на октомври депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 153,004 млрд. лева (69,7% от БВП), като годишното им увеличение е с 13,2% след растеж с 13,2% и през септември.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 50,319 млрд. лева (22,9% от БВП), нараствайки на годишна база през октомври с 10,7% след тяхно повишение с 12,9% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия нарастват с цели 31,3% на годишна база след повишение с 18,8% през септември 2025 г., достигайки 4,689 млрд. лева (2,1% от БВП).



В края на октомври депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 97,996 млрд. лева (44,6% от БВП), като се повишават на годишна база с 13,8% след растеж с 13,1% през септември.



В същото време кредитите за неправителствения сектор през десетия месец на 2025 г. са в размер на 115,716 млрд. лева (52,7% от БВП), като нарастват на годишна база с 15,1% след повишение с 15% през септември.



Според данните на БНБ, кредитите за нефинансови предприятия се повишават през октомври с 9,5% на годишна база след повишение с 9,7% месец по-рано, като достигат 51,816 млрд. лева (23,6% от БВП).



Кредитите за домакинства и НТООД през октомври 2025 г. пък са в размер на 54,594 млрд. лева (24,9% от БВП), като спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 21% след повишение с 20,9% през септември 2025 г.

През септември жилищните кредити са за 31,521 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27,8% (при годишно увеличение с 27,6% месец по-рано), докато потребителските кредити през десетия месец на 2025 г. възлизат на 21,162 млрд. лева и са с 13,6% над нивата от октомври 2024 г. и след тяхно повишение с 13,5% през септември 2025 г.



През октомври кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 9,305 млрд. лева (4,2% от БВП), нараствайки на годишна база с 14,9% след тяхно повишение с 13,6% през септември 2025 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN