BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
Последвайте ни
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
БГ Бизнес Банковите депозити на домакинствата нарастват до над 97 млрд. лева

Банковите депозити на домакинствата нарастват до над 97 млрд. лева

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Те се повишават на годишна база с 13,8%

През октомври 2025 г. се запазва тенденцията на по-силно нарастване на банковите кредити за домакинствата (с 21% спрямо година по-рано) спрямо растежа на депозитите (с 13,8%), показват данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на октомври депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 153,004 млрд. лева (69,7% от БВП), като годишното им увеличение е с 13,2% след растеж с 13,2% и през септември.

Как да си намерим работа чрез LinkedIn - съвети от експерт

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 50,319 млрд. лева (22,9% от БВП), нараствайки на годишна база през октомври с 10,7% след тяхно повишение с 12,9% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия нарастват с цели 31,3% на годишна база след повишение с 18,8% през септември 2025 г., достигайки 4,689 млрд. лева (2,1% от БВП).

В края на октомври депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 97,996 млрд. лева (44,6% от БВП), като се повишават на годишна база с 13,8% след растеж с 13,1% през септември.

В същото време кредитите за неправителствения сектор през десетия месец на 2025 г. са в размер на 115,716 млрд. лева (52,7% от БВП), като нарастват на годишна база с 15,1% след повишение с 15% през септември.

Според данните на БНБ, кредитите за нефинансови предприятия се повишават през октомври с 9,5% на годишна база след повишение с 9,7% месец по-рано, като достигат 51,816 млрд. лева (23,6% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД през октомври 2025 г. пък са в размер на 54,594 млрд. лева (24,9% от БВП), като спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 21% след повишение с 20,9% през септември 2025 г.

Бензиностанциите на

През септември жилищните кредити са за 31,521 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27,8% (при годишно увеличение с 27,6% месец по-рано), докато потребителските кредити през десетия месец на 2025 г. възлизат на 21,162 млрд. лева и са с 13,6% над нивата от октомври 2024 г. и след тяхно повишение с 13,5% през септември 2025 г.

През октомври кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 9,305 млрд. лева (4,2% от БВП), нараствайки на годишна база с 14,9% след тяхно повишение с 13,6% през септември 2025 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата