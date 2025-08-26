1 USD
1.67208 BGN
Петрол
67.46 $/барел
Bitcoin
$110,418.0
Последвайте ни
1 USD
1.67208 BGN
Петрол
67.46 $/барел
Bitcoin
$110,418.0
Блясък Louis Vuitton отвори първия си магазин за сладолед - ето къде

Louis Vuitton отвори първия си магазин за сладолед - ето къде

bTV Бизнес екип

Всеки ден, от 10:00 до 22:00 ч., клиентите могат да се насладят на разнообразие от освежаващи вкусове

Френската модна къща Louis Vuitton отвори първия си бутик за сладолед в елитния италиански курорт Форте дей Марми. Този нов проект разширява присъствието на марката в сферата на лайфстайл изживяванията, като печели хиляди посетители през летния сезон. 

Снимка: https://www.instagram.com/vacations/

Разположен точно срещу съществуващия магазин на Louis Vuitton на улица Виа Кардучи, сладоледеният павилион е отворен за посетители от юни до края на септември 2025 г. Всеки ден, от 10:00 до 22:00 ч., клиентите могат да се насладят на разнообразие от освежаващи вкусове в елегантна атмосфера, достойна за френския лейбъл. Това удължено работно време превръща бутика в подходяща спирка както за дневни разходки, така и за вечерно лакомство след вечеря, като вписва сладоледеното преживяване безупречно в динамичния летен ритъм на тосканското крайбрежие, предават от Тravel Тomorrow. 

Снимка: https://www.instagram.com/p/DLAng82smCR/?img_index=7

Самият павилион е вдъхновен от винтидж дизайна и потопен в зелен цвят, той е декориран с ръчно рисувани монограмни цветя един от разпознаваемите елементи на марката. Привлекателна инсталация в реален размер на талисмана Вивиан посреща посетителите, а детайлите са обмислени до последната хартиена салфетка от монограмни фунийки до изящно брандирани опаковки за сладолед за вкъщи. Цялото изживяване отразява философията art de vivre на Louis Vuitton тънък баланс между елегантност, локална култура и фантазия.

Снимка: https://www.instagram.com/vacations/

Тъй като сладоледът не е традиционно поле за изява на френската модна къща, Louis Vuitton се доверява на местния майстор Galliano известен тоскански производител на сладолед, прочут със своите необичайни вкусове като розови листенца или тиквички в мляко. В бутика във Форте дей Марми се предлагат десет класически вкуса от каталога на Galliano, допълнени от два ексклузивни десерта, създадени специално за Louis Vuitton: Vivienneкремообразна комбинация от португалско мляко и мандарини, и Gastonцукото със слой пандишпан, карамелена хрупкавост и тъмен шоколад. 

Снимка: https://www.instagram.com/vacations/

Отварянето на сладоледения бутик е част от по-широката стратегия на Louis Vuitton за диверсификация и засилване на своята културна и лайфстайл идентичност. Преди това марката стартира успешно кафене и ресторант Da Vittorioв Милано. Louis Vuitton не е сам в тази тенденция марки като Gucci, Saint Laurent, Prada и Ralph Lauren също развиват ресторанти, кафенета и хотели. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата