Louis Vuitton отвори първия си магазин за сладолед - ето къде

Френската модна къща Louis Vuitton отвори първия си бутик за сладолед в елитния италиански курорт Форте дей Марми. Този нов проект разширява присъствието на марката в сферата на лайфстайл изживяванията, като печели хиляди посетители през летния сезон.

Разположен точно срещу съществуващия магазин на Louis Vuitton на улица Виа Кардучи, сладоледеният павилион е отворен за посетители от юни до края на септември 2025 г. Всеки ден, от 10:00 до 22:00 ч., клиентите могат да се насладят на разнообразие от освежаващи вкусове в елегантна атмосфера, достойна за френския лейбъл. Това удължено работно време превръща бутика в подходяща спирка както за дневни разходки, така и за вечерно лакомство след вечеря, като вписва сладоледеното преживяване безупречно в динамичния летен ритъм на тосканското крайбрежие, предават от Тravel Тomorrow.

Снимка: https://www.instagram.com/p/DLAng82smCR/?img_index=7

Самият павилион е вдъхновен от винтидж дизайна и потопен в зелен цвят, той е декориран с ръчно рисувани монограмни цветя – един от разпознаваемите елементи на марката. Привлекателна инсталация в реален размер на талисмана Вивиан посреща посетителите, а детайлите са обмислени до последната хартиена салфетка – от монограмни фунийки до изящно брандирани опаковки за сладолед за вкъщи. Цялото изживяване отразява философията art de vivre на Louis Vuitton – тънък баланс между елегантност, локална култура и фантазия.

Тъй като сладоледът не е традиционно поле за изява на френската модна къща, Louis Vuitton се доверява на местния майстор Galliano – известен тоскански производител на сладолед, прочут със своите необичайни вкусове като розови листенца или тиквички в мляко. В бутика във Форте дей Марми се предлагат десет класически вкуса от каталога на Galliano, допълнени от два ексклузивни десерта, създадени специално за Louis Vuitton: „Vivienne“ – кремообразна комбинация от португалско мляко и мандарини, и „Gaston“ – цукото със слой пандишпан, карамелена хрупкавост и тъмен шоколад.

Отварянето на сладоледения бутик е част от по-широката стратегия на Louis Vuitton за диверсификация и засилване на своята културна и лайфстайл идентичност. Преди това марката стартира успешно кафене и ресторант „Da Vittorio“ в Милано. Louis Vuitton не е сам в тази тенденция – марки като Gucci, Saint Laurent, Prada и Ralph Lauren също развиват ресторанти, кафенета и хотели.

