Кукли Labubu са 90% от фалшивите играчки, конфискувани на границата с Обединеното кралство

Според данни на Министерството на вътрешните работи, куклите Labubu представляват 90% от всички фалшиви играчки, конфискувани на границата с Обединеното кралство тази година, като стойността им достига 4 милиона евро. Тези играчки са били основен обект на разследване заради фалшифицирането им и рисковете, които крият, предава CNN.

Почти три от всеки четири конфискувани играчки не са преминали стандартните тестове за безопасност. Според Службата за интелектуална собственост (IPO), опасните фалшификати съдържат вредни химикали или представляват риск от задавяне, което ги прави потенциално опасни за потребителите, особено за децата.

IPO стартира кампания под името „Фалшиви играчки, истински вреди“, целяща да повиши общественото внимание към опасностите от купуването на фалшиви артикули. Изследване, свързано с кампанията, показва, че седем от десет купувачи на фалшиви играчки са мотивирани основно от ниската цена, докато само 27% обръщат внимание на безопасността при избора си.

Редките и оригинални издания на Labubu могат да достигнат стойности от стотици евро в сайтовете за препродажба, което увеличава интереса към тях. Популярността на тези играчки доведе до това, че през май Pop Mart временно спря продажбите си във всичките 16 магазина във Великобритания заради спорове между клиенти. В момента играчките се продават чрез онлайн лотарийна система.

От общо 259 000 фалшиви играчки, иззети от IPO през 2025 година, 236 000 са именно фалшиви Labubu. Почти половината от купувачите на такива играчки съобщават за проблеми – от бързо счупване до токсични миризми и дори заболявания при деца. Според заместник-директора по правоприлагането на IPO, Хелън Барнъм, тези продукти заобикалят законовите изисквания за безопасност и затова се работи усилено, за да бъдат държани далеч от домовете в Обединеното кралство.

IPO предупреждава, че популярността на Labubu е само „връх на айсберга“ и престъпниците продължават да фалшифицират широк спектър от популярни играчки. Затова е важно потребителите да бъдат внимателни и да знаят как да разпознават истинските продукти, за да защитят себе си и своите деца.

Как да разпознаете фалшивата кукла?

За да разпознаете истински Labubu, купувайте само от официалния магазин Pop Mart чрез онлайн лотарията. Опаковката на оригинала е с матово покритие, приглушени цветове, холографски стикер и QR код. Куклата има девет триъгълни зъба, висококачествена козина, а червилото на бузите е нанесено с аерограф. Очите са лъскави и вградени, а крайниците подвижни, но не треперят. Новите издания съдържат UV-откриваем печат на десния крак, видим под UV светлина, който показва силует на модела.

