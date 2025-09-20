Колко струва най-скъпото червило?

Някои червила включват денонощна телефонна поддръжка и доживотен личен асистент

Червилото безспорно е един от най-обичаните елементи в грима и винаги има място за още един цвят в колекцията. То подчертава красотата, придава увереност и създава завършен, изразителен вид. Жените отдавна се привличат от висококачествени и елегантни червила, дори когато цената им е значително по-висока. Луксозните марки оправдават тази инвестиция с безупречно качество, изискан дизайн и впечатляващо излъчване. Етои кои са едни от най-скъпите червила, според класацията на Еxpensive World.

Снимка: Getty Images/iStock

H. Couture Beauty Diamond – 14 млн. долара за стик

Червилото H. Couture Beauty Diamond без съмнение заема първото място като най-скъпото в света. Цената му е 14 милиона долара за един стик. Това, което го прави толкова изключително, е корпусът, обсипан с диаманти – изработен от цели 1200 розови диаманта. Освен разкошната кутия, самото червило е с подхранваща формула и е налично в красиви нюанси. Част от цената включва и ексклузивни услуги като денонощна телефонна поддръжка, доживотен личен асистент и други луксозни придобивки. Това червило съчетава стил, високо качество и уникален дизайн.

Guerlain KissKiss Gold and Diamond – 62 хил. долара за стик

На второ място сред най-скъпите червила в света е Guerlain KissKiss Gold and Diamond, което достига цена от 62 000 долара. Предлага се в 15 специални нюанса, често предпочитани от модели и актриси. Кутията на червилото е изработена от 110 грама 18-каратово жълто злато и е инкрустирана с 199 блестящи диаманта. Ръчно бродираният дизайн добавя допълнителна стойност. Подобен продукт няма аналог на пазара и може да бъде поръчан единствено чрез специализиран уебсайт.

Bond No. 9 Lipstick – 105 долара за стик

Bond No. 9, известна с луксозните си аромати, навлезе в света на декоративната козметика, пускайки на 14 февруари 2019 г. първата си линия червила – New York Lips. Колекцията включва девет нюанса на червено, всеки кръстен на различен район от Ню Йорк: Broadway, Astor, Noho, Nolita, Fashion Avenue, Madison, Soho, Chelsea и Park Avenue. Цената на всяко червило е 105 долара, което го поставя на трето място в света. Макар и далеч по-достъпно от първите две, това червило се отличава с позлатена тубичка и стилен нюйоркски дух.

Докато някои предпочитат изключително луксозни и уникални продукти като H. Couture Beauty Diamond или Guerlain KissKiss Gold and Diamond, други търсят качество и индивидуалност на по-достъпна цена. Независимо от цената, червилото остава незаменим аксесоар, който допълва визията и подчертава личния стил на всяка жена.

