Кой купува повече парфюми мъжете или жените?

Парфюмите отдавна не са само начин да ухаем по-добре, а израз на стил и индивидуалност. В последните години пазарът на парфюми се разраства, защото хората се интересуват все повече от вънпнив си вид. През 2022 г. световният пазар на парфюми е оценен на 50,85 милиарда щатски долара, като прогнозите на Grand view research сочат, че до 2030 г. стойността му ще достигне 80,16 милиарда долара. Европа заема водеща позиция на пазара с дял от над 35,10% от приходите през 2022 г.

Кой купува повече - мъжете или жените?

Според пазарни данни, жените категорично водят по отношение на потреблението на парфюми. Те не само купуват по-често, но и използват аромати ежедневно. Oколо 41% от жените използват парфюм всеки ден, докато при мъжете този процент е двойно по-нисък. Въпреки това се наблюдава, че мъжете са започнали да се интересуват все повече от външния си вид и козметиката, която използват.

Средно в Европа човек харчи около €80–€150 годишно за парфюми, като сумата се променя в зависимост от личния стандарт на живот и предпочитания. Освен разходите за парфюми европееца харчи между €200 и €500 годишно за продукти от категорията дрогерия, козметика и парфюмерия, сочат данни на Regiodata. В страни с по-ниска покупателна способност, като тези в Източна Европа, сумата е около €75–€150, докато в Швейцария и Германия потребителите достигат горната граница от €400–€500 годишно. В Испания например, средният годишен разход за парфюмерия и козметика надхвърля €200 на човек.

Какви продукти търсят най-много хората?

Парфюмите са един от най-важните елементи за козметичната индустрия, като се наблюдава засилен интерес към персонализирани и натурални аромати. Макар че използването на синтетични съставки може да ограничи част от потребителите, тенденцията към натурални и устойчиви парфюми създава нови възможности за растеж.

74,65% от печалба за индустрията идва от физическите магазина, защото потребителите предпочитат да изпробват аромата преди покупка. Въпреки това, онлайн пазаруването на парфюми набира бърза популярност, особено в развиващите се региони като Китай и Индия. Марките използват маркетингови стратегии, включително инфлуенсъри и AI технологии.

Макар жените да остават основната аудитория, интересът сред мъжете бележи стабилен ръст. Засиленото търсене на натурални съставки и дигитализацията в сектора ще продължават да развиват пазара. С все по-голям фокус върху персонализацията, индустрията се ориентира към създаване на адаптивни аромати, които отговарят на индивидуалния стил на потребителя.

