Кои зодии ще забогатеят през 2026 година?

Според астролога Хелена Хатор, тези знаци са предопределени да бъдат богати тази година

Пет зодиакални знака навлизат в период на богатство и изобилие през 2026 г. Според астролога Хелена Хатор, тези знаци „са предопределени да бъдат богати през 2026 г.“, независимо дали става дума за реални финансови печалби или за вътрешната нагласа и мотивация, нужни за тяхното постигане, предава Your Tango.

1. Рак

Рак, с Юпитер във вашия знак в началото на годината, вече гледате на живота през по-късметлийска перспектива. Това привлича още повече изобилие, особено когато Юпитер навлезе във втория ви дом на парите в края на юни 2026 г. Според Хатор, през тази година „личният ви доход достига ниво, което не сте виждали от 12 години“. От неустоими предложения до неочаквани повишения – очаквайте сериозни промени.

2. Лъв

Лъв, според Хатор именно вие сте „предопределени да бъдете най-богатият“ от всички зодии. Това може да звучи смело, но причината е, че ще се освободите от стари нагласи, свързани с липса и ограничения. След като Юпитер навлезе във вашия знак в края на юни, започва нов етап, изпълнен с възможности, в който влизате уверено в силата си.

3. Козирог

Козирог, вашият период на богатство започва през 2026 г., тъй като „ви е писано да достигнете значителни нива на пасивен доход“, обяснява Хатор. Това ще има сериозно отражение върху инвестициите и споделените ресурси. С навлизането на Юпитер в осмия ви дом, до края на годината е много вероятно да усетите осезаемо увеличение на финансите си, стига да останете последователни и трудолюбиви.

4. Дева

Дева, рядката среща между Сатурн и Нептун през февруари ще доведе до значителни промени във вашите финанси през 2026 г. Според Хатор това е годината, в която ще „намерите финансова свобода“. Независимо дали става дума за повишение или разширяване на собствен бизнес, перспективите за успех до края на годината са изключително силни.

5. Риби

Риби, макар че в миналото може да сте преминали през трудности, 2026 г. поставя началото на нов етап на богатство и изобилие. Сатурн във вашия първи дом ви е оформил и подготвил, а с преминаването му в Овен – вашия втори дом – през февруари, настъпва моментът да се възползвате от финансовите възможности. Както казва Хатор, вече е време „да отидете и да вземете тази монета“.