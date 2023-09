Кейти Пери печели 225 млн. долара от продажбата на музикалния си каталог

Това е най-големият договор за каталог за един изпълнител през тази година

Кейти Пери е продала пакет от музикалните си права на Litmus Music, като множество източници оценяват сделката на 225 млн. долара, съобщава BBC.

Продажбата обхваща всичките пет албума на Пери, издадени за Capitol Records, от One of the Boys през 2008 г. до Smile през 2020 г.

Това включва мултиплатинени хитове като Firework, Teenage Dream, Hot 'n' Cold, California Gurls и I Kissed A Girl.

Предишният носител на титлата беше Джъстин Бийбър, след като през януари продаде дела си в бек каталога си на базираната в Обединеното кралство Hipgnosis Songs Capital за 200 млн. долара.

Сега Litmus притежава дела на Пери в мастър записите и издаването на записите, което означава, че ще събира всички бъдещи авторски възнаграждения, които музиката печели.

Две от песните ѝ - Dark Horse и Roar - имат повече от един милиард стрийминга в Spotify. Roar е и един от най-гледаните видеоклипове на всички времена в YouTube с 3,8 милиарда възпроизвеждания.