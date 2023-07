Какво ще се случи със състоянието на Шинейд О'Конър от 5 милиона долара?

Мистерия около финансите на певицата, която се жени четири пъти и има четири деца

Мистерия около финансите на певицата , която се жени четири пъти, има четири деца и все още получава значителни хонорари от хита си Nothing Compares 2 U, пише Daily Mail.

Състоянието ѝ наскоро беше оценено на 4 млн. паунда, като по-голямата част от него идва от хитовата ѝ песен Nothing Compares 2 U, която генерира огромни хонорари през цялата ѝ кариера.

Певицата, носителка на Грами, която почина на 56 години, стана популярна през 1990 г. със своята версия на баладата, която първоначално е написана и композирана от Принс. Той го пише за албум за The Family, фънк група, създадена през 1985 г.

Песента никога не е била издадена като сингъл от The Family, но версията на О'Конър оглавява класациите по света през 1990 г. във Великобритания, Ирландия, САЩ и Австралия. Певицата издава още осем студийни албума, като последният е I'm Not Bossy, I'm The Boss от 2014 г.

През 2021 г. ирландски източници изчислиха, че тя притежава състояние от 4 млн. паунда. Не е известно и кои роднини ще получат пари от нейното имущество, тъй като певицата се е женила четири пъти и е имала четири деца – въпреки че третото ѝ дете, Шейн, загина трагично преди 18 месеца.

Нетната стойност на състоянието на певицата беше оценена в Irish Daily Mail през 2021 г. на 5 млн. долара (4 милиона паунда), но уебсайтът Celebrity Net Worth пише, че тя е 500 000 долара (400 000 паунда).

Но скоро вниманието ще се насочи към това кои близки и роднини биха могли да получат част от нейното имущество.

След първия ѝ брак през 1987 г. с музиканта Джон Рейнолдс, който е съпродуцент на няколко нейни албума, включително Universal Mother, се ражда първият ѝ син Джейк. Бракът обаче приключва през 1991 г.

Следва друг краткотраен брак с журналиста от Daily Mirror Ник Сомерлад, който продължава от юли 2001 г. до февруари 2004 г.

О'Конър дъщеря Росин от връзката й с колумниста от ирландски вестник Джон Уотърс, а музикантът Доналд Луни е баща на нейния син Шейн, който почина през януари 2022 г.,

О'Конър също имаше дълга връзка с журналиста Дермот Хейс и друга, която продължи около година от 2006 г. с американския бизнесмен Франк Бонадио, който е баща на сина ѝ Йешуа.

Тя се омъжи за дългогодишен приятел и колега музикант Стив Куни през юли 2010 г., но бракът продължава по-малко от година.

След раздялата О'Конър казва: „Стив е прекрасен, така че вината не е негова, а моя. Това беше изключително щастлив брак. Сърцето ми е разбито от раздялата.“

През 2011 г. О'Конър се жени за четвъртия си съпруг, терапевта Бари Херидж. Но само 16 дни след сватбата двойката се раздели.