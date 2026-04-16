1 USD
1.178 BGN
Петрол
95.03 $/барел
Bitcoin
$75,045.5
Блясък Колата на Мерилин Монро излиза на търг за 150 000 паунда

Колата на Мерилин Монро излиза на търг за 150 000 паунда

bTV Бизнес екип

Към автомобила ще бъде добавен и комплект багаж с инициалите „MM“

Ретро Mercedes-Benz 170 S (W136), свързан с иконата Мерилин Монро, ще бъде предложен на търг следващия месец, като се очаква да бъде продаден за над 150 000 паунда. Смята се, че редкият модел от 1950 г. е бил използван като личен автомобил на Монро по време на престоя ѝ в Гърция през 1956 г.

Автомобилът е внесен през пристанището Пирея през февруари същата година и е придружен от застрахователни документи, подписани с името „Мерилин Монро“, които покриват периода от февруари до август 1956 г. Това съвпада с престоя ѝ в Европа, преди да се завърне в Съединените щати, където през юни същата година се омъжва за драматурга Артър Милър, предава This is money.

Към автомобила ще бъде добавен и комплект багаж с инициалите „MM“, за който се предполага, че е използван от актрисата по време на европейското ѝ пътуване, което допълнително повишава интереса както на автомобилни колекционери, така и на почитатели на Монро. Колата ще бъде предложена на най-високия наддавач на 16 май по време на събитие на Iconic Auctioneers в рамките на Supercar Fest на летище Sywell Aerodrome.

Произходът на автомобила е разкрит, след като продавачът открива багаж с емблема „MM“ и специално изработена табелка на арматурното табло. Допълнителни проверки в гръцките регистрационни и застрахователни архиви водят до откриването на застрахователен сертификат, който впоследствие е официално заверен и легализиран, потвърждавайки историческата връзка. Документите също показват, че автомобилът е бил класифициран като „превозно средство от специална категория“, обикновено предназначено за високопоставени личности.

Самият автомобил е преминал през внимателна реставрация, включваща пълно разглобяване и възстановяване с оригинални или възпроизведени по фабрични стандарти части. В резултат той се предлага в отлично състояние, придружен от подробна историческа документация, включително фактури, оригинална карта с данни на Mercedes-Benz и фотографски архив, удостоверяващ извършените дейности.

Моделът 170 S има ключова роля за възстановяването на марката след Втората световна война. Разработен на базата на по-ранния 170 V, той предлага по-комфортно и усъвършенствано шофиране. Под капака се намира 1,7-литров двигател с мощност 52 конски сили, а подобреното окачване и шаси осигуряват по-голям комфорт. Експерти определят модела като стандарт за надеждност и дискретен лукс в следвоенния период.

Дигитална Мерилин Монро ще дебютира на технологична конференция

Монро остава една от най-емблематичните фигури на XX век. Тя умира през 1962 г. на 36-годишна възраст, а смъртта ѝ е определена като вероятно самоубийство. Днес нейното наследство продължава да увеличава стойността на предмети, свързани с нея, включително този изключително рядък колекционерски Mercedes. Аукционната къща е определила предварителна оценка на автомобила между 120 000 и 160 000 паунда. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

