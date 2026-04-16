Колата на Мерилин Монро излиза на търг за 150 000 паунда

Към автомобила ще бъде добавен и комплект багаж с инициалите „MM"

Ретро Mercedes-Benz 170 S (W136), свързан с иконата Мерилин Монро, ще бъде предложен на търг следващия месец, като се очаква да бъде продаден за над 150 000 паунда. Смята се, че редкият модел от 1950 г. е бил използван като личен автомобил на Монро по време на престоя ѝ в Гърция през 1956 г.

Автомобилът е внесен през пристанището Пирея през февруари същата година и е придружен от застрахователни документи, подписани с името „Мерилин Монро“, които покриват периода от февруари до август 1956 г. Това съвпада с престоя ѝ в Европа, преди да се завърне в Съединените щати, където през юни същата година се омъжва за драматурга Артър Милър, предава This is money.

Към автомобила ще бъде добавен и комплект багаж с инициалите „MM“, за който се предполага, че е използван от актрисата по време на европейското ѝ пътуване, което допълнително повишава интереса както на автомобилни колекционери, така и на почитатели на Монро. Колата ще бъде предложена на най-високия наддавач на 16 май по време на събитие на Iconic Auctioneers в рамките на Supercar Fest на летище Sywell Aerodrome.

Произходът на автомобила е разкрит, след като продавачът открива багаж с емблема „MM“ и специално изработена табелка на арматурното табло. Допълнителни проверки в гръцките регистрационни и застрахователни архиви водят до откриването на застрахователен сертификат, който впоследствие е официално заверен и легализиран, потвърждавайки историческата връзка. Документите също показват, че автомобилът е бил класифициран като „превозно средство от специална категория“, обикновено предназначено за високопоставени личности.

Самият автомобил е преминал през внимателна реставрация, включваща пълно разглобяване и възстановяване с оригинални или възпроизведени по фабрични стандарти части. В резултат той се предлага в отлично състояние, придружен от подробна историческа документация, включително фактури, оригинална карта с данни на Mercedes-Benz и фотографски архив, удостоверяващ извършените дейности.

Моделът 170 S има ключова роля за възстановяването на марката след Втората световна война. Разработен на базата на по-ранния 170 V, той предлага по-комфортно и усъвършенствано шофиране. Под капака се намира 1,7-литров двигател с мощност 52 конски сили, а подобреното окачване и шаси осигуряват по-голям комфорт. Експерти определят модела като стандарт за надеждност и дискретен лукс в следвоенния период.

Монро остава една от най-емблематичните фигури на XX век. Тя умира през 1962 г. на 36-годишна възраст, а смъртта ѝ е определена като вероятно самоубийство. Днес нейното наследство продължава да увеличава стойността на предмети, свързани с нея, включително този изключително рядък колекционерски Mercedes. Аукционната къща е определила предварителна оценка на автомобила между 120 000 и 160 000 паунда.