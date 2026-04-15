9 милиона долара за парче история: продават апартамента на Бриджит Бардо в Париж

Дълги години този имот е любовното убежище на нея и Гюнтер Сакс

Един от най-емблематичните имоти, свързани със златната ера на европейския елит, отново привлича вниманието на пазара на луксозни недвижими имоти. Апартаментът в Париж, обитаван от легендарната актриса Бриджит Бардо и германския милиардер Гюнтер Сакс, в момента се предлага за около 9,12 млн. долара – сделка, която комбинира престижна локация, архитектурна стойност и силен културен капитал.

Историята зад имота е почти кинематографична. През 1966 г., в разгара на славата си, Бардо среща Сакс в Сен Тропе – среща, която бързо прераства в една от най-обсъжданите връзки на десетилетието. Само седмици по-късно двамата сключват брак в Лас Вегас, превръщайки се в символ на бохемския лукс и светския живот на 60-те години. Техният парижки апартамент, разположен в престижния 16-и район, се превръща в тихо убежище далеч от шума на Лазурния бряг.

Имотът се намира в близост до централата на Организация за икономическо сътрудничество и развитие – район, известен със своята сигурност, дипломатическо присъствие и висока стойност на недвижимите имоти. Разположен в историческа сграда в стил Арт Деко, апартаментът впечатлява с площ от около 4300 квадратни фута (), което го поставя в категорията на най-просторните жилища в града, пише Architecturaldigest.

Реновиран през 2018 г., имотът съчетава автентични архитектурни елементи с модерни удобства. Сред тях са частен киносалон, фитнес зала, винарска изба и допълнителни сервизни помещения. Жилището разполага с основен апартамент, две детски стаи и отделна спалня за гости, като интериорът запазва духа на епохата чрез материали като оникс, травертин и мрамор, както и чрез декоративни корнизи и тавани с двойна височина.

Един от най-впечатляващите елементи е зимната тераса от приблизително 600 квадратни фута – рядкост за Париж, където подобни пространства често струват колкото самостоятелен апартамент. Именно тази зона превръща имота в идеално място за приеми и социални събития – функция, която той е изпълнявал още по времето на Бардо и Сакс.

Историческите следи в апартамента допълнително увеличават неговата стойност. Сред тях сапроектирана лично от Бардо, интериорни елементи, вдъхновени от легендарния клуб Régine’s в Ню Йорк, както и мебели, свързвани с Ален Делон. Според различни източници, имотът е използван и като снимачна площадка от актьори като Жан Рошфор и Клод Брасьор, което добавя още един слой културна стойност.

От инвестиционна гледна точка, подобни имоти представляват специфичен сегмент от пазара – т.нар. „trophy assets“. Те не се оценяват само по квадратура и локация, а и по тяхната история, предишни собственици и символна стойност. В контекста на Париж, където предлагането на уникални исторически имоти е ограничено, подобна собственост може да се окаже не само престижна покупка, но и дългосрочен актив.

Продажбата на апартамента на Бардо и Сакс е поредното доказателство, че луксозният имотен пазар не търгува просто пространство, а истории. А когато тези истории включват едни от най-големите икони на XX век, цената често е само част от уравнението.