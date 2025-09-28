Абигейл Джонсън - дамата, която пробива в трудния свят на финансите

63-годишната американка избира прост начин на живот

Финансовият сектор определено не е за всеки. В този бизнес се изискват много усилия, сред които издръжливост и гъвкавост, за да оцелееш и да се задържиш. Пътят към това е намерила Абигейл Джонсън, която е сред най-уважаваните в този бранш. Ето коя е тя:

Снимка: Getty Images / iStock

Началото

Ражда се на 19 декември 1961 г. в Бостън, щата Масачузетс. Внучка е на основателя на “Fidelity Investments” Едуард С. Джонсън. Баща й Едуард Джонсън III по-късно поема корпорацията за финансови услуги. Още като малка расте покрай баща си и това я привлича към финансовия свят.

Образование

Посещава колежа за момичета “Buckingham Browne & Nichols” в Кеймбридж, Масачузетс. След това продължава образованието си в колежите “Хобарт” и “Уилям Смит”, откъде се сдобива с бакалавърска степен по История на изкуството. Следва магистратура по “Бизнес администрация” от университета “Харвард”.

Кариера

През 1988 г. Абигейл Джонсън става част от “Fidelity Investments”, която нейният дядо Едуард Джонсън II основава през 1946 г. Започва като анализатор и портфолио мениджър. По време на престоя си на тази позиция Джонсън неуспешно се опитва да организира гласуване за отстраняването на баща си от поста главен изпълнителен директор, заради несъгласието си с неговите бизнес решения. През 2005 г. тя става ръководител на отдел „Търговия на дребно, работни места и институционален бизнес“. Абигейл е назначена за президент през 2012 г. Две години по-късно става главен изпълнителен директор. През 2018 г. Джонсън въвежда инвестиции в криптовалута във “Fidelity”, правейки възможно инвеститорите да търгуват с биткойн и етер.

Снимка: Getty Images / iStock

Под ръководството на Джонсън, “Fidelity” се превръща в глобална сила, с 45 000 служители, разпръснати по целия свят. Основата на компанията е да прави инвестициите достъпни за средната класа. Позната като Аби сред служителите си, тя се придържа към тази философия, но също така носи собствена визия за тласкането на компанията напред, водена от съвета на баща си: „Винаги се стреми да бъдеш по-добра. Без значение колко добре може да изглежда, че се справяш, работата никога не е съвършена.”

Проправяйки си път в тази индустрия, доминирана от мъже, Джонсън се издига в йерархията и става водещо име в инвестирането, редом до великани като Уорън Бъфет, Джордж Сорос и Майкъл Блумбърг. Абигейл се превръща и в най-богатата жена-инвеститор в света.

Богатство

Абигейл Джонсън знае как се изкарват милиони долари. Тя заема място в класацията на списание “Форбс” за най-богатите в света. Тази бизнес дама има в активите си $32.7 млрд., като семейството й притежава 49% от акциите на “Fidelity Investments”.

Личност

Въпреки че има много пари, Абигейл избира да живее по-скромно. Джонсън прави реклами и чака на опашка пред гишетата за коли под наем, точно като всеки обикновен човек. 63-годишната американка подкрепя художествени инициативи и благотворителни организации, включително младежки клуб, обществена радио и телевизионна станция и приют за бездомни в Бостън. От време на време Аби дори сервира храна в приюта - доказателство за репутацията на семейство Джонсън както за филантропия, така и за бизнес проницателност.

Снимка: Getty Images / iStock

Личен живот

Джонсън се запознава със съпруга си Кристофър МакДоун през 80-те години на миналия век. Това се случва, докато работи в американската компания, специализирана в разузнаването, която носи името “Бъз Алън Хамилтън”. Двамата се венчаят през 1988 г. и имат две деца.

Политика

Политиката не е чужда за Абигейл. През 2015 г. Джонсън дарява $2700, максималната законно разрешена сума за първичните президентски кампании, на републиканския кандидат Джеб Буш. През 2016 г. пък тя дава около $330 000 за кампанията на Хилари Клинтън и Националния комитет на Демократическата партия.

Признания

Джонсън не си губи времето. Била е част от Комитета по капиталови пазари и член на Борда на директорите в Асоциацията на индустрията за ценни книжа и финансови пазари. Според “Форбс”, Абигейл е сред най-авторитетните жени в света през последните няколко години. През 2024 г. търговското издание, обхващащо индустрията за финансовите услуги “American Banker” я поставя на второ място сред най-влиятелните дами във финансовия сектор.

