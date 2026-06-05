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Блясък Кариерата ѝ започва на 14 г., а сега е най-богатия музикален изпълнител в историята

Кариерата ѝ започва на 14 г., а сега е най-богатия музикален изпълнител в историята

Блясък

bTV Бизнес екип

Състоянието на изпълнителката се е удвоило спрямо 2024 г.

Тейлър Суифт е обяване от Forbes за най-богатият музикант в историята с богатство оценявано на 2 млрд. долара, пише БТА.

Според изданието състоянието на 36-годишната изпълнителка се е удвоило спрямо 2024 г., когато тя вече достигна статут на милиардер благодарение на изключително успешното си световно турне The Eras Tour. Суифт е определена като една от най-успешните автори на песни в съвременната индустрия. Турното й е най-касовото в историята, като генерира приходи от около 2,2 мллрд. Долара.

Снимка: Getty Images

Първите шест албума на Суифт са записани под лейбъла Big Machine Label Group, който през 2019 г. продава правата върху тях на компания, свързана с музикалния мениджър Скутър Браун. По-късно те са препродадени на инвестиционната фирма Shamrock Capital, от която Суифт в крайна сметка успява да изкупи правата си.

Снимка: Getty Images

Според „Форбс“ класациите за милиардери се основават на публично достъпни данни за активи като участия, недвижими имоти и други инвестиции, като оценките не са напълно точни и понякога могат да бъдат оспорвани, допълва ДПА.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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