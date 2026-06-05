Кариерата ѝ започва на 14 г., а сега е най-богатия музикален изпълнител в историята

Състоянието на изпълнителката се е удвоило спрямо 2024 г.
Тейлър Суифт е обяване от Forbes за най-богатият музикант в историята с богатство оценявано на 2 млрд. долара, пише БТА.
Според изданието състоянието на 36-годишната изпълнителка се е удвоило спрямо 2024 г., когато тя вече достигна статут на милиардер благодарение на изключително успешното си световно турне The Eras Tour. Суифт е определена като една от най-успешните автори на песни в съвременната индустрия. Турното й е най-касовото в историята, като генерира приходи от около 2,2 мллрд. Долара.
Първите шест албума на Суифт са записани под лейбъла Big Machine Label Group, който през 2019 г. продава правата върху тях на компания, свързана с музикалния мениджър Скутър Браун. По-късно те са препродадени на инвестиционната фирма Shamrock Capital, от която Суифт в крайна сметка успява да изкупи правата си.
Според „Форбс“ класациите за милиардери се основават на публично достъпни данни за активи като участия, недвижими имоти и други инвестиции, като оценките не са напълно точни и понякога могат да бъдат оспорвани, допълва ДПА.