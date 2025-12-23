BGN → EUR

БГ Бизнес Жилищата са поскъпнали с 15,4% през третото тримесечие на годината

Жилищата са поскъпнали с 15,4% през третото тримесечие на годината

bTV Бизнес екип

Най-голямо е увеличението в град Стара Загора

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 3,8 на сто през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие (второ тримесечие на 2025 г.), съобщи на интернет страницата си Националният статистически институт (НСИ). 

Най-голямо увеличение е регистрирано в град Стара Загора (+7,2 на сто), следван от градовете София (+5,3 на сто) и Варна (+5,2 на сто). Намаление е регистрирано в град Пловдив (-0,1 на сто).

Историята на еврото - как се ражда единната валута

През третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в страната се е увеличила с 15,4 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2024 година. 

Солена глоба за Ryanair

Справка в НСИ показва, че през третото тримесечие на миналата година цените на жилищата са нараснали с 3,9 на сто спрямо предходното и с 16,5 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2023 година.

