Какви са предпоставките за спад на цените на бензина и дизела?

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Към днешна дата средните цени на горивата в България остават стабилни
Цените на петрола тръгнаха надолу, а основните световни борси регистрираха повишения, след като САЩ и Иран обявиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта помежду си. Очакванията са Ормузкият проток да бъде изцяло отворен за корабоплаване в петък. Въпреки това експерти предупреждават, че ще са необходими седмици, преди трафикът да се върне към нивата отпреди началото на военните действия.
Според заместник-председателя на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива Димитър Хаджидимитров цените на горивата постепенно се понижават. Той посочи в ефира на "Тази сутрин" по bTV, че дизелът е достигнал близо 1,80 евро, докато в момента се търгува около 1,57 евро. При бензина спадът засега е по-ограничен, но прогнозата му е, че през следващите две до три седмици цените както на бензина, така и на дизела ще паднат значително под 1,50 евро.
Намаление се наблюдава и при природния газ. По думите на Хаджидимитров през последните седмици цената му е спаднала с повече от 0,10 евроцента, което също е знак за успокояване на пазарите след напрежението в Близкия изток.
Въпреки положителната тенденция той не очаква цените веднага да се върнат към нивата отпреди конфликта. Според него подобен сценарий е възможен, но едва след около два до три месеца, ако настоящите условия на международните пазари се запазят.
Към днешна дата средните цени на горивата в България остават сравнително стабилни. Бензин А95 се продава за 1,53 евро за литър, а дизелът – за 1,59 евро. При по-високия клас горива бензин А100 струва 1,74 евро за литър, докато премиум дизелът се предлага за 1,80 евро. Единствено пропан-бутанът отчита понижение от 0,01 евро и се търгува за 0,66 евро за литър, а цената на метана е 1,24 евро.
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