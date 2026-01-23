„Кроношпан“ официално спира дейност: 300 души остават без работа

Общите инвестиции на компанията в България надхвърлят 1 млрд. лв.

„Кроношпан“ започва ефективно спиране на линията за ПДЧ, която окончателно ще бъде спряна в неделя. Това съобщи Николай Банков, управителят на "Кроношпан България", по време на пресконференция в Българската стопанска камара (БСК).

Мярката се налага след заповед на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), с която е разпоредено спиране на работата на линията, въпреки че при извършените проверки не са установени превишения на екологичните норми.

Колко хора ще бъдат засегнати?

Спирането на производството ще има сериозни икономически и социални последици. В завода на „Кроношпан“ във Велико Търново работят около 300 души, които при окончателно затваряне на линията ще останат без работа. Компанията осигурява общо около 500 директни работни места и над 5000 индиректни в свързани сектори.

„Кроношпан“ работи с над 1800 местни доставчици, от които около 1000 са български фирми, както и с близо 150 клиенти – дистрибутори и индустриални потребители. По думите на Банков прекъсването на дейността ще засегне сериозно и горския сектор, транспорта, услугите и мебелната индустрия.

„Впечатляваща е бройката на хората, които ще бъдат засегнати от това. Аз ги видях онзи ден хората работещи в Кроношпан. Те защитаваха предприятието.“, казва председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.

Позицията на компанията

Николай Банков подчерта, че дружеството е съдействало напълно на всички контролни органи и че проверките на РИОСВ, Министерството на околната среда и водите и междуведомствена работна група не са установили нарушения на екологичните норми.

„Единствените санкции през годините са били свързани с миризми, които се оценяват по субективен, органолептичен метод. В България няма законодателно определени норми за измерване на миризми“, посочи Банков.

Той допълни, че заводът се намира в индустриална зона и в район с битово отопление на дърва, което допълнително усложнява обективното определяне на източника на миризми. През 2024 г. дружеството е получило 47 сигнала от жители за „лютива миризма, дразнеща гърлото и очите“, през 2025 г. сигналите съмнително скачат на 470.

Според него заповедта за спиране на ПДЧ линията е крайна и непропорционална мярка, която не отговаря на резултатите от измерванията. Компанията вече е предприела всички законови действия за обжалването ѝ.

Инвестиции и екология

„Кроношпан България“ присъства в страната от 1997 г., а заводът във Велико Търново е изграден през 2016 г. с инвестиция от около 600 млн. лева. Общите инвестиции на компанията в България надхвърлят 1 млрд. лева.

Само през последните години над 80 млн. лева са вложени в екологични мерки – пречиствателни съоръжения, зелена енергия и модерни технологии. Компанията заяви готовност да инвестира и в допълнителни измервателни станции за качеството на въздуха и публично оповестяване на данните.

Реакция на бизнеса

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев определи случая като опасен прецедент за инвестиционната среда в страната.

Когато има комплексно разрешително, проверки без нарушения и въпреки това се спира основното производство, това създава усещане за непредвидима и рискова бизнес среда. Според Митрев спирането на „структуроопределящо предприятие“ ще доведе до загуби за местния и националния бюджет, осигурителните фондове и хиляди семейства. Той призова институциите и политиците към диалог и балансирани решения, вместо крайни административни мерки.

„Ние сме в момент на безпрецедентна криза. Криза, която ако не бъде решена бързо, със законни средства, в интерес на всички заинтересовани страни, ще доведе до катастрофа“, казва д-р Васил Живков, председател на УС на БКДМП. Според него индустрията е в момент на криза.

„Може би над 1 млрд. лв. дейности в нашия сектор и бизнес ще бъдат засегнати“, допълва той.

Апел за диалог

От „Кроношпан“ заявиха, че разбират притесненията на жителите на Велико Търново и са готови да работят съвместно с институциите и експертите, но настояват решенията да бъдат основани на обективни данни, а не на политическо напрежение.

