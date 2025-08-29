Застрахователите са спечелили над 300 млн. лева за миналата година

Към края на 2024 г. активите на фондовете са оценени на 227 млн. лв., а инвестициите – на 164 млн. лв.

През 2024 г. общо 47 лицензирани застрахователни компании са представили отчет за дейността си в Националния статистически институт (НСИ). Те отчитат балансова стойност на активите в размер на 9,63 млрд. лева към края на годината и реализиран оборот от 4,34 млрд. лв. Общата печалба на сектора възлиза на 303 млн. лв., от които 73 млн. лв. са от животозастраховане, а 230 млн. лв. – от общо застраховане. Общият всеобхватен доход на всички застрахователи достига 333 млн. лв, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

В пенсионноосигурителния сектор през същата година са функционирали 10 дружества с обща стойност на активите 710 млн. лв. и реализирана печалба от 120 млн. лева. Допълнително, 31 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване са отчели активи за 26,66 млрд. лв., като инвестициите им възлизат на 25,28 млрд. лв. Сред тях попадат както задължителни (универсални и професионални), така и доброволни пенсионни фондове.

Също така, отчет са представили и 20 фонда, извършващи плащания – 10 за разсрочени плащания и 10 за пожизнени пенсии. Към края на 2024 г. активите на тези фондове са оценени на 227 млн. лв., а инвестициите – на 164 млн. лв. Броят на осигурените лица в системата за допълнително пенсионно осигуряване е достигнал над 5 млн. души, а постъпленията от осигурителни вноски възлизат на близо 3 млрд. лева.

В областта на инвестиционните предприятия отчет в НСИ са подали 259 дружества. Те разполагат с активи на стойност 17,28 млрд. лв., като управляват и чужди активи – финансови инструменти и парични средства – в размер на 11,33 млрд. лв. Приходите им за годината достигат близо 2 млрд. лв., а реализираната печалба възлиза на 321 млн. лева.

По предварителни данни, 10 631 сдружения и фондации са подали отчет за 2024 г. Балансовата стойност на техните активи е 1,87 млрд. лв., като приходите от нестопанска дейност възлизат на 1,21 млрд. лв., а тези от регламентирана дейност – на 1,15 млрд. лева.

