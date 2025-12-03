Индийската рупия регистрира рекорден спад под 90 спрямо долара

Индия е сред най-засегнатите пазари в света по отношение на изтичането на чуждестранни инвестиции

Курсът на индийската рупия тази сутрин падна под психологическата граница от 90 за долар за първи път в историята. Валутата продължава осеммесечния си низходящ тренд, засегната от изтичането на доларови потоци и увеличения внос в Индия, докато компаниите се опитват да се подсигурят срещу очакваното поскъпване, цитира БТА.

Рупията се нарежда сред най-слабо представящите се азиатски валути. От началото на годината тя е загубила около 5% спрямо щатския долар, като влияние оказват и високите американски мита до 50% върху индийските стоки, които ограничават износа за САЩ.

През последната година курсът на рупията се е понижил от 85 до 90 за долар, след като в предходните две години падна от 80 до 85 за долар. Тази тенденция отразява натиск както върху външната търговия, така и върху валутните резерви на страната.

Индия е сред най-засегнатите пазари в света по отношение на изтичането на чуждестранни инвестиции. Нетните продажби на акции от международни инвеститори възлизат на близо 17 милиарда долара от началото на годината, което оказва допълнителен натиск върху рупията.

Преките чуждестранни инвестиции също бележат спад. Нетните ПЧИ в страната са отрицателни за втори пореден месец през септември, подхранени от увеличаването на изходящите потоци и пренасочването на капитала към други пазари, посочи миналия месец Индийската централна банка.

