Зърнопроизводителите очакват една от най-скъпите реколти в историята

С наближаването на летния сезон земеделските производители отново поставят на дневен ред темата за напояването и достъпа до вода

Жътвената кампания през 2026 г. стартира с очаквания за добри добиви, но и с немалко предизвикателства пред българските зърнопроизводители. Председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов коментира пред БНТ, че перспективите пред сектора, отражението на международните конфликти върху производството и необходимостта от промени в земеделската политика. По думите му фермерите посрещат началото на жътвата с надежда, но реалната оценка за реколтата ще бъде възможна едва след старта на прибирането ѝ. Той посочи още, че площите с пшеница в страната са с около 2 милиона декара по-малко спрямо предходни години.

Според Проданов свиването на площите не е характерно само за България, а е част от по-широка тенденция в Европа. Причините са свързани с натрупаните трудности през последните години, неблагоприятната пазарна среда и високата себестойност на производството. Като пример той даде Франция, където тази година площите с пшеница са намалели с около 10 милиона декара. По думите му подобно развитие не бива да се превръща в трайна тенденция, тъй като съществува риск европейските държави от традиционни износители на пшеница да се превърнат в зависими от внос.

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Сред основните теми в разговора беше и липсата на финансова подкрепа за сектора въпреки настояванията на браншовите организации. Проданов припомни, че по време на служебния кабинет са били проведени редица срещи и разговори, които обаче не са довели до изплащане на помощи за земеделските производители. По думите му в почти всички европейски държави фермерите вече са получили компенсации, докато в България нито зърнопроизводителите, нито останалите земеделски сектори са получили подобна подкрепа.

Той подчерта, че необходимостта от финансова помощ остава актуална, независимо че военният конфликт в Близкия изток приключва. Най-сериозните разходи за настоящата реколта са били направени именно по време на конфликта, когато цените на горивата, торовете и суровините бяха силно повлияни от международната обстановка. Според него реколтата, която предстои да бъде прибрана, е сред най-скъпите, произвеждани досега, докато пазарните цени остават на нива, характерни за периода 2007–2008 година.

"Русия и Украйна не са единствените големи играчи на пазара. Виждаме какво се случва и в държавите от Меркосур, включително Аржентина. Европа продължава да бъде остров на висока себестойност и все по-трудно успява да бъде конкурентна на останалите производители по света. Това се отразява изключително негативно върху целия сектор." - каза още той пред БНТ.

С наближаването на летния сезон земеделските производители отново поставят на дневен ред темата за напояването и достъпа до вода. Според Проданов през годините много правителства са определяли напояването като приоритет, но реални резултати могат да се постигнат само при осигурено финансиране и конкретни инвестиции. Той посочи, че добрата новина е, че язовирите в страната са пълни и воден ресурс има, като сега основната задача е да се гарантира по-лесен достъп до него. От бранша определят диалога с Министерството на земеделието като конструктивен, но подчертават, че същинските резултати тепърва предстоят.