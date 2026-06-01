Свят В Гърция разкриха група за злоупотреби с държавни средства в земеделието

bTV Бизнес екип

Какви механизми за имами са използвани?

Гръцката дирекция за борба с организираната престъпност (ДАОЕ) разкри престъпна схема за неправомерно усвояване на селскостопански субсидии, отпускани от агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ. За случая съобщава гръцката информационна агенция АНА-МПА, предава БНТ. 

Операцията, носеща името „Терисмос“ („Жътва“), е продължила шест месеца, през които разследващите са успели да разбият пет отделни престъпни мрежи. Според властите нанесените щети за гръцката държава надхвърлят 17 милиона евро. По делото са привлечени общо 1151 обвиняеми. Над 90 души вече са арестувани, а 17 остават в ареста в очакване на съдебен процес.

Гръцки остров предлага безплатно престой, ако се грижите за улични котки

Според разследването злоупотребите със средства от ОПЕКЕПЕ се извършват поне от 2018 г. насам. Дейността на организираните групи е обхващала остров Крит, островите в Егейско море, както и районите на Македония и Тракия.

При схемите са използвани различни механизми за измама, включително издаване на фиктивни фактури и подаване на неверни данни. Разследващите са установили и участие на корумпирани служители, работещи в центрове за подаване на декларации. Властите продължават работата по случая, като разследването е насочено към пълното изясняване на схемата и установяването на всички замесени лица. 

