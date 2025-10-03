1 USD
1.66397 BGN
Петрол
64.49 $/барел
Bitcoin
$120,248.0
Последвайте ни
1 USD
1.66397 BGN
Петрол
64.49 $/барел
Bitcoin
$120,248.0
БГ Бизнес България ще търси български разработчици на дронове

България ще търси български разработчици на дронове

bTV Бизнес екип

България може да се превърне в стратегически хъб за безпилотната авиация

Вицепремиерът Томислав Дончев очаква всеки момент да започне пазарното проучване и конкурсната процедура за български разработчици на няколко типа дронове, предаде БНР.

Дончев каза това по време на петото издание форума за иновации и технологии в Югоизточна Европа, организиран от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии. 

Kaк митата на Тръмп вредят на индустрията за Хелоуин?

Томислав Дончев каза, че пазарното проучване ще се прави от сформирания тази година Център за иновации в отбраната.

"Аз самият съм правил пазарни проучвания и считам, че това е изцяло в капацитета на българските разработчици. Това, което стои с голяма въпросителна, е дали ще бъдат в рамките на капацитета на българската индустрия, която не просто да произведе достатъчно големи количества, а да гарантира ниска цена, което е особеност на това изделие, на изискванията към него", каза Дончев.

България може лесно да се специализира в производството на системи за антидрон защита, управляеми ракети до тактическо ниво.

Горчи ли шоколадът? Вторият най-голям производител на какао вдига цената

През пролетта военното дружество ТЕРЕМ обяви сътрудничество с украинска фирма за дронове камикадзета

От Асоциацията на българската авиационна индустрия обявиха, че България може да бъде стратегически хъб за безпилотната авиация - цивилна и военна

Преди седмица началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов каза, че военното и цивилно ръководство на армията имат анализ на предложението за европейска стена от дронове. А възможностите за принос на армията ни са докладвали на министъра на отбраната

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата