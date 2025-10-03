1 USD
1.66397 BGN
Петрол
64.49 $/барел
Bitcoin
$120,248.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 3 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 3 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,66397 лева.

Единната валута се търгува за 1,1727 долара, което е повишение с 0,06 на сто. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1754 долара за едно евро

Спрямо швейцарския франк еврото се котира за 0,9350 франка или с минимален растеж от 0,02 на сто. 

По-скъпването тази сутрин в по-сериозно спрямо йената, която се търгува при 173,01 йени за евро или нагоре с 0,27 на сто. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

