Курсът на долара за 3 октомври 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
С колко се понижиха световните цени на храните през септември?
Значително се увеличава производството на зърнени култури
Към днешна дата доларът се продава за 1,66397 лева.
Единната валута се търгува за 1,1727 долара, което е повишение с 0,06 на сто.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1754 долара за едно евро.
Спрямо швейцарския франк еврото се котира за 0,9350 франка или с минимален растеж от 0,02 на сто.
По-скъпването тази сутрин в по-сериозно спрямо йената, която се търгува при 173,01 йени за евро или нагоре с 0,27 на сто.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Значително се увеличава производството на зърнени култури
Спрямо август увеличението на цените през септември е от 3,23%
Каква е стойността на сделката?