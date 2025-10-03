Тази страна откри първата болница за камили в света на стойност 10 млн. долара

Поради засиленото търсене се планира разширяване на болницата с още 50%

Докато повечето страни инвестират в модерно медицинско оборудване в помощ на хората, Дубай създадава нова болница, този път за камили. Това е високотехнологично лечебно заведение на стойност 10 милиона долара, което привлича собственици и ценители на камили от цял свят. Там животните получават медицински грижи и обслужване на много високо ниво, предава CNN.

Снимка: Getty Images/iStock

„Това е единствената по рода си модерна болница, специализирана в лечението на камили“, казва генералният директор Али Реда, въпреки че през 2015 г. Катар също откри медицински и развъден център. Още от отварянето си през декември 2017 г., DCH се е превърнала в притегателно място за камили от Северните емирства и дори от съседен Оман. Поради засиленото търсене се планира разширяване на болницата с още 50%. „Станахме разпознаваеми благодарение на високите резултати и технологичния напредък, който постигаме“, допълва Реда.

Камилите в ОАЕ са високо ценени – използват се в състезания, конкурси за красота и дори за производство на млечни продукти. Болницата лекува всичко, от абсцеси и рани до ампутации, като чести са и травмите от състезания или сблъсъци между животните. Екипът на DCH се състои от 65 служители, включително международни ветеринарни експерти като д-р Клеър Бут и д-р Матю Де Бонт. Съоръжението може да поеме до 22 камили едновременно и обслужва елитни пациенти, като камили на кралското семейство.

Снимка: Getty Images/iStock

Рехабилитацията е ключов етап от лечението – след хирургичните интервенции животните се възстановяват с физиотерапия, упражнения с подемник и кратки пробези на мини пистата на клиниката. Стационарът разполага с две напълно оборудвани операционни, а за собственици и треньори има специална VIP стая, от която могат да наблюдават процедурите на живо. Най-иновативната техника включва петметров ендоскоп – третият по рода си в света, проектиран специално за лечение на едри животни като камили.

Освен лечение, DCH работи активно и по репродуктивни програми и ветеринарни изследвания, с цел запазване на породите и подобряване на популацията. Д-р Мансур Али Чаудри ръководи развъдната дейност, а в определени случаи се използва и ин витро оплождане. Камилите са основен елемент от културното наследство на страната, подчертава Реда, който споделя, че болницата ще се разшири с амбулаторно звено и нови заграждения. „Те винаги ще бъдат част от нашето наследство и трябва да направим всичко възможно, за да осигурим бъдещето им“, казва той.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN