Къде в Европа работният час струва най-много и къде остава най-евтин

Данните за 2026 г. очертават Европа на две скорости - високоплатен Северозапад и нископлатен Изток

В началото на 2026 г. картината на трудовите възнаграждения в Европа остава силно поляризирана. Разликата в цената на един отработен час между най-богатите и най-бедните държави на континента надхвърля четири пъти. Докато работодателите в Люксембург плащат средно над 57 евро на час труд, в България този разход е около 12 евро. Това поставя страната на последно място в Европейския съюз и подчертава дълбоките структурни различия между пазарите на труда в Западна и Източна Европа.

Люксембург - европейският шампион по цена на труда

Люксембург продължава да бъде страната с най-високо заплатен работен час в Европа. Общите разходи за труд, включително възнаграждение, социални осигуровки и допълнителни работодателски разходи, достигат приблизително 57 евро на час. Високата производителност, концентрацията на финансови услуги и стабилната икономика правят страната безспорен лидер в ЕС.

Минималната работна заплата в Люксембург вече надхвърля 2700 евро месечно, което е най-високото ниво в съюза. Този стандарт не само осигурява високи доходи за работниците, но и поставя сериозна летва пред бизнеса по отношение на разходите за персонал, показват данни на Европейската комисия.

Северна Европа също държи върха

След Люксембург се нареждат Дания и Нидерландия – икономики с традиционно висока производителност и силна социална защита. В Дания работодателите плащат над 50 евро на час труд, въпреки че страната няма законово определена минимална заплата. Там възнагражденията се договарят чрез колективни трудови договори, което поддържа висок стандарт на заплащане.

Нидерландия също е сред лидерите, благодарение на конкурентна икономика, силен износ и добре регулиран трудов пазар. Високите почасови ставки в тези държави са отражение както на стандарта на живот, така и на високата добавена стойност на труда.

Швейцария, макар и извън ЕС, остава сред държавите с най-високи възнаграждения на час. В градове като Берн средното почасово заплащане надхвърля 40 евро, а в някои сектори достига значително повече.

Германия и Ирландия също влизат в групата на страните с най-скъп труд. Минималните възнаграждения там надхвърлят 2000–2300 евро месечно, което означава висока цена на труда дори за нискоквалифицирани позиции.

Това създава сериозен натиск върху бизнеса, но едновременно с това гарантира стабилно вътрешно потребление и по-висока покупателна способност. Именно това е причината много компании да компенсират високите разходи чрез автоматизация и инвестиции в по-ефективни производствени модели.

На другия полюс остава България. Въпреки увеличението на минималната работна заплата до 1213 лв. бруто от началото на 2026 г., страната продължава да има най-ниската цена на труда в ЕС. Средният разход за работодателя е около 12 евро на час – почти пет пъти по-нисък от този в Люксембург.

Това прави България привлекателна дестинация за аутсорсинг, производство и трудоемки индустрии, но същевременно поставя сериозни въпроси за доходите, стандарта на живот и задържането на квалифицирани кадри. Ниските възнаграждения продължават да бъдат един от основните фактори за трудовата миграция към Западна Европа.

Румъния и Унгария - малко над България

След България сред страните с най-ниски почасови разходи за труд са Румъния и Унгария. И двете държави остават в долната част на европейската класация, макар да отбелязват по-бърз ръст на заплатите през последните години.

Румъния например увеличава възнагражденията с по-висок темп, стимулирана от индустриализация и външни инвестиции. Въпреки това нивата остават далеч под тези в Западна Европа.

Класацията ясно показва, че най-добре платеният работен час не е просто резултат от високи заплати, а от висока производителност. Държавите с най-скъп труд са именно тези, които генерират най-голяма добавена стойност на работник. Обратно - страните с най-ниски възнаграждения често използват цената на труда като конкурентно предимство. Това може да привлича инвестиции в краткосрочен план, но рядко води до устойчив растеж на доходите.

За България това означава, че дългосрочният път към по-високо заплащане не минава просто през административно увеличение на минималната заплата, а през инвестиции в технологии, квалификация и повишаване на производителността.

Данните за 2026 г. очертават Европа на две скорости - високоплатен Северозапад и нископлатен Изток. Разликата в стойността на работния час остава огромна и показва, че икономическата конвергенция в ЕС все още е далеч от завършена.

За бизнеса това е ориентир къде трудът е най-скъп и къде все още е конкурентно евтин. За работещите обаче това е показател за стандарта на живот и възможностите за икономическа реализация. А за България - поредно напомняне, че ниската цена на труда не може да бъде дългосрочна стратегия за растеж.