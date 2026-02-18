Заплата до 8500 евро - как варират приходите на някои професии в различни градове

Разликата в нивата на заплащане за различните професии е голяма

Голяма е разликата в нивата на заплащане за различните професии с висше образование в България.

Например човек, който ръководи IT екип, може да получава заплата от 3800 до 5 хил. евро месечно във Враца, но във Варна горната граница може да достигне до над 6 хиляди евро, а в столицата дори и повече – към 8500 евро. Заплатите в IT сектора се различават силно по региони и зависят от това дали се работи от вкъщи или от офис. Разликата идва от това за каква компания става дума – българска или международна, и дали работата се извършва отдалечено, или от офис, пише "24 часа".

Освен това Варна и Бургас се очертават като силни технологични хъбове, докато това не може да се каже за Враца. Но дори в дейности, които по-пряко зависят от държавната политика и регулации, като например здравеопазването, се получават известни разлики. Например за позицията лекар, завеждащ спешно отделение в местна болница, заплатата може да е под 3 хил. евро месечно във Враца, но да достигне до над 5 хил. евро в двата морски града и дори повече в столицата. Причината тук е в наличието на много допълнителни възможности за работа в разгара на активния летен сезон в Бургас и Варна и в натовареността в която и да е столична болница, несравнима с тази в областен град.

Враца се очертава като град, където разходите за живот са с около 20-30% по-ниски от столицата, и ако IT експерт реши да работи там, дори ако е за международна компания, ще трябва да се примири с малко по-ниска заплата. Лекарската заплата се определя от новите минимални прагове за сектора и допълнителни бонуси за отговорност и стаж.

С развитието на индустриалните зони около Враца и Мездра и недостига на технически ръководители заплатите в сектора отбелязаха ръст от около 8% спрямо предходната година и в момента един машинен инженер на средна ръководна позиция във Враца може да разчита на 2200 до 3200 евро месечна заплата. Която ще се увеличава в идните години паралелно с развитието на индустрията. Тъй като много инженерни кадри пътуват от София или Плевен, местните заводи във Враца често предлагат и допълнителни пакети за мобилност или релокация, които не влизат в тези цифри, а са допълнителни. Като изключим работата в АЕЦ “Козлодуй”, който също е в енергийната сфера, позицията главен енергетик на фирма е доста привлекателна дори във Враца – има достатъчно много предприятия, които се нуждаят от такъв специалист.

Плевен позицията главен енергетик на фирма е още по-привлекателна, защото има енергоинтензивни производства – цимент, метали и стъкло, където енергийната ефективност е много важна. Другата особеност на Плевен е, че здравеопазването е доста по-развито – има университетска болница и множество частни клиники. Това предопределя и чувствителната разлика в заплащането на лекарската професия в сравнение с Враца.

В София се намират и най-големите болници в страната, както и много скъпи частни клиники, което предопределя и значително по-високо заплащане дори за завеждащите спешни отделения. В София се намират и българските централи на четирите най-големи международни одиторски фирми в света, където за мениджърските нива за сертифицирани кадри най-ниското заплащане започва там, където е най-високото за провинцията.

