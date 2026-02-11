Световна компания с присъствие и у нас съкращава 6 000 работници

Нидерландската пивоварна компания Heineken обяви днес, че ще съкрати между 5000 и 6000 работни места поради „трудни пазарни условия“, предаде Франс прес.

Heineken съобщи в комюнике, че ще „ускори производителността в голям мащаб, за да реализира значителни икономии, като съкрати между 5000 и 6000 работни места през идните две години“.

„Оставаме предпазливи в краткосрочните си прогнози относно условията на пазара на бира“, заяви главният изпълнителен директор Долф ван ден Бринк.

Той изненада всички през януари, като обяви, че напуска поста, който заемаше почти шест години.

По време на видеоконферентна връзка с журналисти Долф ван ден Бринк заяви, че изпитва „смесени чувства“ относно напускането си. Той призна още през януари, че е ръководил компанията „през бурен икономически и политически период“, предаде БТА.

„Моят приоритет за следващите месеци е да оставя Heineken във възможно най-силна позиция“, заяви той.

Втората по големина пивоварна компания в света след белгийската AB InBev изпитва затруднения, особено в САЩ и Европа.

Heineken вече обяви през октомври, че ще премахне или прехвърли 400 работни места като част от мащабно преструктуриране на централата си в Амстердам, с цел внедряване на нови технологии.

За компанията по цял свят работят приблизително 87 000 души.

Ръководството отказа да уточни къде ще бъдат засегнати най-много работни места, но главният финансов директор Харолд ван ден Брук предположи, че съкращенията ще засегнат основно Европа.

„Европа представлява значителна част от нашия бизнес“, каза той пред медиите. „Финансовите резултати също показват, че е много трудно да се постигне добър оперативен ливъридж на този пазар“, добави той.

Heineken отчете спад от 2,4% в общите обеми на продажби на бира през 2025 г., като понижението е най-осезаемо в Европа и в Северна и Южна Америка.

Приходите са достигнали 34,4 млрд. евро през 2025 г. при 36 млрд. евро година по-рано.

Компанията отчете и ръст от 4,9% на нетната печалба преди извънредни разходи и амортизация на активи, свързани с придобивания, до 2,7 млрд. евро.

Оперативната печалба без извънредни разходи и амортизация – предпочитаният отчетен показател на компанията – възлиза на 4,4 млрд. евро, което представлява увеличение от 4,4% на годишна база.

За 2026 г. Heineken прогнозира годишен ръст на оперативната печалба между 2% и 6%.

