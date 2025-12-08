Законно ли е да се намалят парите за „клас“ прослужено време?

Какво казва законът?

Допълнително трудово възнаграждение за “трудов стаж и професионален опит” се определя по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/. В чл. 12, ал. 6 от наредбата е предвидено, че минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво, пише платформата My work.

С ПМС № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор – ал. 7 на чл. 12 от наредбата. В чл. 57, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация – страна по договора.

С допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. При това положение остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него.

