Експерт: Ето 3 правила как студентите да не затъват в дългове

Кой е най-големият капан при първия кредит?

У нас се е появила тревожна тенденциия - 120 000 млади хора под 30 години са стигнали до частен съдебен изпълнител (ЧСИ) заради неплатени задължения. Шокиращото е, че 4 000 от тях са едва на 18-20 години. Това е възраст, в която дори не са завършили училище, но вече имат „черна точка“ в своята финансова история.

Според данни на Камарата на частните съдебни изпълнители, 36 000 длъжници са между 20 и 25 години. Най-често просрочените кредити са за потребителски заеми, показва статистиката. Прочуване на „Тренд“ показва, че младите теглят кредити за скъпи телефони, техника, луксозни вещи. Това са предмети, които дават моментно удоволствие, но изискват месеци изплащане.

Защо момчета и момичета, които още се подготвят за матурите, се оказват с дългове, по-големи от първата им заплата?

Говорим със Силвия Домузова, кредитен и финансов консултант, за това какво означава да започнеш живота си с лоша кредитна история на 19:

„Това е като да тръгнеш по път с тежък багаж, преди изобщо да знаеш накъде отиваш“, казва Домузова. Според нея лошият кредитен профил още в тийнейджърска възраст носи ограничения при бъдещи кредити, по-високи лихви, затруднения при наем на жилище, усещане за провал и несигурност в собствените способности.

„Освен финансов удар, това носи психологически белег – младият човек започва да вярва, че „не е добър с парите“, а оттам идват срам, тревожност и избягване на решения. Лошата кредитна история се превръща в идентичност. Точно това е опасното.“

„Илюзията за лесни пари“, категорична е тя.

Младите хора често виждат кредита не като отговорност, а като средство да „наваксат“, да се почувстват самостоятелни или да получат желаното „тук и сега“. Според нея има три основни капана:

Минимални месечни вноски, които изглеждат „леки“, но се натрупват като тежък дълг. Импулсни решения – кредит за телефон, техника или пътуване без план как ще се изплаща. Липса на разбиране за договорите – лихва, ГПР, наказателни такси, просрочие… всичко изглежда сухо и сложно, и затова се пропуска.

Студентите е добре да знаят, че всяко „лесно“ финансово решение става много сложно, когато дойде моментът за плащане.

Какви са дългосрочните щети от ранното задлъжняване?

Домузова разделя дългосрочните щети на три категории – финансови, поведенчески и психологически.

„Едни от най-големите финансови щети включват ограничението на възможностите за бъдещи кредити и по-високите лихви. Могат да им откажат жилищен кретид или бизнес фиинансиране. По този начин младите хора блокират развитието си в годините напред“.

За поведенческите щети Силвия е категорична, че ако финансовият хаос започне рано, той се превръща в навик.

„Човек свиква да живее в режим „от дълг в дълг“, вместо да изгради умения за планиране и управление.“

От психологическа гледна точка задлъжняването води до тревожност, срам и избягване на финансови теми.

„А истината е, че те просто не са били научени. Достатъчно е да осъзнаят нуждата си от познания в областта и да ги придобият.“

Как студент да реши дали въобще да тегли кредит?

Домузова използва три въпроса, които всеки може да си зададе: „Желание ли е или нужда? Ще има ли стойност след 6 месеца? След 5 години? Мога ли да го изплащам 12 месеца, ако остана без доходи?“ Ако отговорът е "не", кредитът е риск.

Студентският кредит – добър или лош вариант?

Да, студентският кредит може да бъде много добър инструмент, ако финансира бъдещ доход. Полезен е когато покрива образование, което води до професия, подпомага реално развитие (курсове, специализации) или има нисък лихвен процент. Проблем става, когато финансира начин на живот, не образование, се използва за желания, не за нужди, студентът няма представа какво подписва, няма план за връщане, се трупат няколко кредита едновременно.

Трите правила на Силвия Домузова за студенти:

Правило №1: „Не тегли кредит от емоция.“

Вземайте решения, когато сте спокойни. Нито един добър кредит не започва от импулс. С една дума не теглете пари за глупости, за да не станете клиенти на ЧСИ.

Правило №2: „Разбирай договора си.“

Не подписвай нищо, което не можеш да си обясниш като на 10-годишно дете. Ако не го разбираш, не е за теб.

Правило №3: „Изграждай навици, не дългове.“

Бюджетът, спестяването и финансовата грамотност дават свобода. Кредитът е само допълнение, не начин на живот

„Моята мисия е да помагам на младите да вземат осъзнати финансови решения. Най-големите проблеми не идват от липсата на пари, а от липсата на знания. Финансовата грамотност е суперсила, която променя живота“, заключава тя.

