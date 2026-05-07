Забранени вещества са открити в семената за царевица и слънчоглед у нас

Двата инсектицида са токсични за пчелите

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила наличие на забранени инсектициди при лабораторни изследвания на семена за посев от царевица и слънчоглед. Пробите са събрани от различни места в страната – от опаковките преди зареждане на сеялките, по време на сеитба или непосредствено преди нейното начало, съобщиха от Агенцията, предава БТА.

Общо са анализирани 21 проби – 12 от царевица и 9 от слънчоглед. В семена от царевица, взети от областите Варна и Габрово, е открит инсектицидът имидаклоприд. Същото вещество е установено и в семена от слънчоглед в област Търговище. В други проби от слънчоглед, от областите Шумен, Хасково и Бургас, е засечен инсектицидът тиаметоксам.

И двата инсектицида са токсични за пчелите. Те се пренасят от третираните семена към развиващото се растение, достигат до цветовете и попадат в нектара и прашеца, а оттам се поемат и от пчелите. Употребата им е забранена в Европейския съюз от 2022 г. Освен това в пет проби от царевица и девет от слънчоглед са открити активни вещества, които по принцип се използват в разрешени продукти за растителна защита, но не са одобрени за тези конкретни култури.

От БАБХ посочват, че за установените нарушения ще бъдат наложени санкции. По-рано тази седмица изпълнителният директор на агенцията Ангел Мавровски съобщи и за открити семена, третирани с неоникотиноиди – забранени в ЕС препарати, които могат да причиняват отравяния при пчелите и са свързвани с различни онкологични заболявания при хората.