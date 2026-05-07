×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1686 BGN
Петрол
101.7 $/барел
Bitcoin
$81,228.7
Последвайте ни
1 USD
1.1686 BGN
Петрол
101.7 $/барел
Bitcoin
$81,228.7
БГ Бизнес Забранени вещества са открити в семената за царевица и слънчоглед у нас

Забранени вещества са открити в семената за царевица и слънчоглед у нас

bTV Бизнес екип

Двата инсектицида са токсични за пчелите

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила наличие на забранени инсектициди при лабораторни изследвания на семена за посев от царевица и слънчоглед. Пробите са събрани от различни места в страната – от опаковките преди зареждане на сеялките, по време на сеитба или непосредствено преди нейното начало, съобщиха от Агенцията, предава БТА. 

Снимка: bTV

Общо са анализирани 21 проби – 12 от царевица и 9 от слънчоглед. В семена от царевица, взети от областите Варна и Габрово, е открит инсектицидът имидаклоприд. Същото вещество е установено и в семена от слънчоглед в област Търговище. В други проби от слънчоглед, от областите Шумен, Хасково и Бургас, е засечен инсектицидът тиаметоксам.

И двата инсектицида са токсични за пчелите. Те се пренасят от третираните семена към развиващото се растение, достигат до цветовете и попадат в нектара и прашеца, а оттам се поемат и от пчелите. Употребата им е забранена в Европейския съюз от 2022 г. Освен това в пет проби от царевица и девет от слънчоглед са открити активни вещества, които по принцип се използват в разрешени продукти за растителна защита, но не са одобрени за тези конкретни култури.

България е сред лидерите по кошери в Европа. Защо тогава медът ни е най-евтин?

От БАБХ посочват, че за установените нарушения ще бъдат наложени санкции. По-рано тази седмица изпълнителният директор на агенцията Ангел Мавровски съобщи и за открити семена, третирани с неоникотиноиди – забранени в ЕС препарати, които могат да причиняват отравяния при пчелите и са свързвани с различни онкологични заболявания при хората.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата