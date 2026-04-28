България е сред лидерите по кошери в Европа. Защо тогава медът ни е най-евтин?

Един български пчелар стопанисва средно 94 кошера

Към края на 2024 г. броят на пчелните семейства в България е 838 000, което е с три на сто повече спрямо предишната 2023 г. Страната ни е в ТОП 10 на Европейския съюз по брой пчелни семейства. По този показагел изпреварваме редица по-големи и по-богати държави. Това показват данни на Европейската комисия за пазарът на мед.

Въпреки това българския мед се изкупува на една от най-ниските цени в Европа, но защо?

Много кошери, малко пчелари

Броят на кошерите в България расте, но броят на пчеларите намалява. За две години те спадат от 10 224 на 8 923 души (–12.7%). Това означава, че все по-малко хора управляват все повече пчелни семейства. Какъв е резултатът? Един български пчелар стопанисва средно 94 кошера. Средното за ЕС е едва 27. На хартия това изглежда впечатляващо, но на практика не носи очакваните резултати.

Слаб добив

Докато в Германия от един кошер се добиват средно 31 кг мед, а в Литва – около 30 кг, в България добивът е едва 13 кг. Това е под средното за ЕС (около 19 кг). С други думи имаме много кошери, но те произвеждат малко мед. През 2024 г. производството у нас е било със 7% по-малко, малко над 10 хил. тона.

Най-ниска цена

На място при производителя българският мед се изкупува за около 3.50 евро за килограм. В същото време в страни като Малта цената достига 24 евро, в Ирландия – 17 евро, във Финландия – почти 15 евро.

Това поставя българските пчелари в ситуация, в която работят в мащаб, но печелят като в дребно производство.

Европейският съюз произвежда едва около 63% от меда, който консумира. Останалото идва отвън – основно от Китай, Украйна и Аржентина. Този мед влиза на много по-ниски цени и сваля пазарната стойност в целия ЕС. Най-силно това се усеща в страни като България, където продукцията често се продава насипно, без силни марки и добавена стойност.

Големият парадокс на българския мед

България има много кошери, малко, но големи пчеларски стопанства и дълги традиции и отлични природни условия. Въпреки това забелязваме в сектора нисък добив, ниска изкупна цена и ниска доходност. Проблемът не е в мащаба. Проблемът е в ефективността и позицията на пазара.

Ако добивът от кошер се повиши до средното за ЕС, България може да произвежда около 16 хиляди тона мед вместо сегашните 10 хил. тона при същия брой кошери.

Това е потенциал, който стои буквално в пчелините ни. Българското пчеларство не е малко. То е подценено.