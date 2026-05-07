Най-богатите през май: Активите на Лари Пейдж достигнаха историческите 300 млрд. долара

Април беше страхотен месец за богатите

Можем да кажем, че април беше страхотен месец за милиардерите. S&P 500 и Nasdaq се повишиха съответно с 9% и 15%, което увеличи богатството на 10-те най-богати хора в света. Всички те са американци и към 1 май притежават общо 2,7 трилиона долара. Като група те са с 260 милиарда долара по-богати от преди месец. Но никой не се представи по-добре от съоснователя на Google Лари Пейдж, който в четвъртък стана едва третият човек в историята, чието състояние е поне 300 милиарда долара.

Лари Пейдж

Пейдж, който е класиран на второ място в класацията за най-богат човек в света за шести пореден месец, е увеличил състоянието си със 76 милиарда долара, достигайки приблизително 313 милиарда долара. Акциите на компанията майка на Google, Alphabet, са се повишили с повече от 33% през последния месец. Той все още е с 469 милиарда долара зад Илон Мъск, но разликата е намаляла от 580 милиарда долара в началото на април.

Състоянието на Мъск е спаднало с 35 милиарда долара (или 4%) до приблизително 782 милиарда долара, което го прави единственият човек в топ 10, чието състояние е намаляло през последните 30 дни. Това се дължи до голяма степен на факта, че Forbes е намалил очаквания му дял в SpaceX, който е на стойност 1,25 трилиона долара, от 43% на 40%, въз основа на актуализиран корпоративен отчет за Аляска, публикуван през април.

Най-големите печеливши

Съоснователят на Google, Сергей Брин, беше вторият най-богат човек за месеца. Той се изкачи от четвърто на трето място в списъка на най-богатите хора, след като състоянието му нарасна със 70 милиарда долара до приблизително 289 милиарда долара. Брин размени местата с третия най-богат човек, Джеф Безос. Той падна с едно място до четвърто, въпреки увеличението на богатството си от 49 милиарда долара, дори когато акциите на Amazon скочиха с 27%.

Четвъртият по големина печеливш играч за месеца беше Майкъл Дел, чието състояние се увеличи с 34 милиарда долара до приблизително 177 милиарда долара. Акциите на Dell Technologies и Broadcom (която придоби отделението на VMWare през 2023 г.) се повишиха с 27% и 35%. Dell се изкачи от осмо на седмо място, разменяйки си позиции с Дженсън Хуанг. Хуанг, петият по големина печеливш играч, съоснователят на Nvidia, е с 22 милиарда долара по-богат, благодарение на 14%-ното покачване на акциите на производителя на чипове.

Братя Уолтън

Наследникът на Walmart Джим Уолтън влезе в топ 10 за първи път от поне три години. Той се изкачи с две места до 10-то място, точно зад брат си Роб Уолтън, който влезе в топ 10 миналия месец и се задържа на девето място. И двамата мъже добавиха 7 милиарда долара към състоянието си, съответно до очаквани 147 милиарда и 150 милиарда долара, като акциите на Walmart се повишиха с 6%. Джим Уолтън заменя французина Бернар Арно от луксозния конгломерат LVMH. Той беше единственият член на топ 10 от миналия месец, който отпадна от списъка този месец. Арно падна от 10-то на 11-то място. Състоянието му намаля с по-малко от 1 милиард долара, до очаквани 142 милиарда долара. Това е първият път от повече от три години, в който Арно отпада от топ 10 и в който топ 10 в края на месеца е съставен изцяло от американци.