1 USD
1.1686 BGN
Петрол
107.98 $/барел
Bitcoin
$81,327.8
25 евро за кг вървят черешите на пазара у нас

Само преди седмица цената им беше двойна

Първите масови череши за сезона вече са налични в търговската мрежа у нас, като гръцката продукция се продава на цена от около 25 евро за килограм. В същото време земеделски производители алармират за сериозни поражения от падналите през почивните дни слани в района на Кюстендил. 

Според проверка в магазините, за да бъде продукцията по-достъпна за потребителите, плодовете от Гърция често се предлагат в малки опаковки от 250 грама на цена от 5,99 евро.

Ситуацията с цените показва тенденция към поевтиняване на вноса. Само преди седмица испанските череши стартираха при двойно по-високи нива от 49 евро за килограм, но в момента цената им е изравнена с тази на гръцките, пише Plovdiv24. Очаква се стойностите да паднат значително при излизането на българското производство, което е планирано за края на май и началото на юни.

За сравнение, през миналата година първите череши се появиха на сходни нива от около 50 лева за килограм, като тогава голяма част от реколтата бе унищожена от измръзвания. 

Тази година климатичните условия отново поставят под риск родното производство. Най-сериозно от сланите е засегнат районът по поречието на река Струма при село Невестино. Според проф. Димитър Домозетов, бивш директор на Института по земеделие в Кюстендил и настоящ производител, щетите са сериозни дори в оранжериите, където насажденията от домати, лук и картофи са почернели въпреки защитните покрития.

До дни се очаква да стане ясно какъв е точният размер на пораженията върху черешовите масиви в Кюстендилско.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

