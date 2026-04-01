Wiser разработи Connected TV решение за bTV Media Group

Приложението подкрепя разширяването на bTV в сегмента на видео съдържание по заявка

София, България, 1 април 2026 г. - Wiser Technology (БФБ: WISR) разработи Android Connected TV (CTV) решение за bTV Media Group. С него една от водещите медийни групи в България прави следваща стъпка в развитието на дигиталното си присъствие, разширявайки обхвата си в сегмента на свързаната телевизия (CTV) - телевизионно съдържание, достъпно през интернет на смарт телевизори и устройства. Платформата предлага линейни канали и премиум съдържание по заявка чрез безплатен модел с реклама.

„Новото решение за свързана телевизия ни позволява да разгръщаме нашето съдържание по начин, който е удобен за потребителите и адаптивен към техните навици на гледане. Продължаваме да работим активно, за да присъстваме онлайн в цялата дигитална екосистема - от мобилни приложения и социални мрежи до свързана телевизия и стрийминг платформи“, сподели Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

“Нашата цел е съдържанието на bTV да бъде достъпно навсякъде, където е аудиторията. Connected TV приложението е важна част от тази стратегия и ни позволява да комбинираме линейно съдържание и видео по заявка (VOD) в удобна и модерна среда за гледане”, допълни Борислав Чоранов, ръководител отдел „Дигитална трансформация“ на bTV Media Group.

Партньорство в подкрепа на растежа на CTV

bTV Media Group избра Wiser Technology като технологичен партньор с опит в разработката на решения с възможност за надграждане, в отговор на нарастващото потребление на телевизионно съдържание през интернет. Екипите на Wiser и bTV работиха в тясно сътрудничество и внедриха приложението в срок, като покриха както търговските, така и редакционните изисквания. Решението на Wiser Technology подкрепя изпълнението на стратегията на медийната група чрез надежден продукт, съобразен с бизнес целите и очакванията на аудиторията.

„Съчетаваме експертиза в медиите и технологиите с фокус върху устойчиви дигитални платформи“, коментира Емил Гълъбов, генерален мениджър „Технологии, медии и телекомуникации“ в Wiser Technology. „Съвместно с bTV Media Group създадохме решение, което отговаря на текущите им цели и дава основа за развитие в динамичната пазарна среда“, допълни той.

Създадено с фокус върху потребителя и развитието

Приложението е разработено с акцент върху удобството за потребителя и възможностите за надграждане.

Основни функционалности:

Гъвкави интерфейси, адаптирани към различни типове съдържание и екрани;

Обособени секции за сериали, предавания, подкасти и новини;

Интегрирано излъчване на живо с електронен програмен гид (EPG);

Навигация, оптимизирана за управление с дистанционно.

Решението на Wiser Technology е внедрено поетапно, което позволява бързо първоначално стартиране и създава стабилна основа за последващо развитие и разширяване на функционалностите.

Първи резултати и следващи стъпки

Още след старта приложението отчете хиляди изтегляния, което показва силен интерес към съдържанието на bTV в свързана телевизионна среда. Лансирането подкрепи и по-широките маркетингови активности за платформата bTV+.

За bTV Media Group

bTV Media Group е водещ източник на информация на българския пазар. Медийната група привлича широка телевизионна, радио и дигитална аудитория с качествена, иновативна, интригуваща и разнообразна локална и чуждестранна продукция. Част от портфолиото на bTV Media Group са телевизионни програми, радиостанции, дигитални платформи и бранд за киноразпространение. Групата осигурява ефективно взаимодействие между всички канали, за да позиционира качествените си продукции еднакво успешно в телевизионна, дигитална и радио среда.

bTV Media Group e част от семейството на Central European Media Enterprises (CME), която е собственост на международната компания PPF Group.

За Wiser Technology

Wiser Technology (БФБ:WISR) разработва, изгражда и развива комплексни корпоративни решения. Компанията съчетава задълбочена инженерна експертиза с AI и данни, за да постига измерими бизнес резултати.

С 25 години опит в среди с критично значение Wiser подпомага глобални организации да оптимизират операциите си, да интегрират системи и да внедряват AI решения с реален ефект.

Компанията оперира в Европа, MENA и Северна Америка и работи с клиенти в автомобилната индустрия, авиацията и отбраната, телекомуникациите и медиите, ИТ и финансовите услуги. Разработва и управлява мащабни платформи, ключови за бизнес операциите на своите клиенти.