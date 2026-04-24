1 USD
1.1694 BGN
Петрол
105.7 $/барел
Bitcoin
$77,810.6
БГ Бизнес Втора "американска" въглищна централа спиира работа

Втора "американска" въглищна централа спиира работа

bTV Бизнес екип

Служителите ще бъдат информирани поетапно

След като през февруари 2024 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“спря работа заради изтичане на дългосрочния договор с държавата за изкупуване на тока й на преференциални цени. Сега втората от така наречените „американски тецове“ в Маришкия басейн спира работа поради същата причина.

ТЕЦ AES Гълъбово ще бъде поетапно спряна и поставена в режим на консервация след изтичането на дългосрочния договор за изкупуване на електроенергия с НЕК. Това съобщиха от AES България в официална позиция.

От компанията уточняват, че ще предприемат „контролирано и безопасно спиране“ на централата, като съоръжението ще бъде поддържано от ограничен брой служители. Според дружеството това е необходима мярка, която цели да запази техническото състояние на централата и възможностите за евентуалната ѝ бъдеща експлоатация.

Служителите ще бъдат информирани поетапно

AES България посочва, че поддържа открита комуникация със своите служители в хода на процеса. Оттам отбелязват, че бъдещата заетост в централата ще зависи от променящата се дейност, но уверяват, че ще подходят с „уважение и разбиране“ към засегнатите от промените.

Компанията е информирала и своя основен доставчик на лигнитни въглища – Мини Марица-изток, чийто договор също изтича в същия период.

Търсят се възможности за бъдещето на централата

От AES България подчертават, че повече от 20 години са част от българската енергийна система и продължават да водят диалог с институциите и заинтересованите страни. Целта е да бъдат разгледани потенциални възможности, при които централата би могла отново да допринася за енергийната сигурност и стабилността на системата.

Промените не засягат дейността на вятърния парк Вятърен парк Свети Никола край Каварна, който продължава да функционира нормално, уточняват от компанията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

