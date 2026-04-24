Втора "американска" въглищна централа спиира работа

След като през февруари 2024 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“спря работа заради изтичане на дългосрочния договор с държавата за изкупуване на тока й на преференциални цени. Сега втората от така наречените „американски тецове“ в Маришкия басейн спира работа поради същата причина.

ТЕЦ AES Гълъбово ще бъде поетапно спряна и поставена в режим на консервация след изтичането на дългосрочния договор за изкупуване на електроенергия с НЕК. Това съобщиха от AES България в официална позиция.

От компанията уточняват, че ще предприемат „контролирано и безопасно спиране“ на централата, като съоръжението ще бъде поддържано от ограничен брой служители. Според дружеството това е необходима мярка, която цели да запази техническото състояние на централата и възможностите за евентуалната ѝ бъдеща експлоатация.

Служителите ще бъдат информирани поетапно

AES България посочва, че поддържа открита комуникация със своите служители в хода на процеса. Оттам отбелязват, че бъдещата заетост в централата ще зависи от променящата се дейност, но уверяват, че ще подходят с „уважение и разбиране“ към засегнатите от промените.

Компанията е информирала и своя основен доставчик на лигнитни въглища – Мини Марица-изток, чийто договор също изтича в същия период.

Търсят се възможности за бъдещето на централата

От AES България подчертават, че повече от 20 години са част от българската енергийна система и продължават да водят диалог с институциите и заинтересованите страни. Целта е да бъдат разгледани потенциални възможности, при които централата би могла отново да допринася за енергийната сигурност и стабилността на системата.

Промените не засягат дейността на вятърния парк Вятърен парк Свети Никола край Каварна, който продължава да функционира нормално, уточняват от компанията.