Българско приложение ви помага да следите средната скорост по магистралата

Ако сте се притеснявали, че надхвърляте средната скорост, докато карате на магистралата, вече има приложение, което да измерва с колко карате. Услугата е разработена от българската компания „Интелигентни трафик системи“ АД, национален доставчик на услуги за тол таксуване и разработчик на платформата TollPass. Технологичното решение за проследяване на средната скорост от шофьорите е предназначено както за водачи на тежкотоварни превозни средства, така и за шофьори на леки автомобили, пише БТА.

Услугата е без регистрация и бец абонамент. Приложението TollPass изчислява средната скорост в реално време по време на движение и уведомява водача при наближаване, навлизане и напускане на контролиран участък. При риск от превишаване на ограничението се изпраща предупреждение.

Сред възможностите в приложението са още карта на активните участъци със средна скорост; автоматично съобразяване с категорията на превозното средство; работа във фонов режим, паралелно с навигация; визуализация на информацията на заключен екран, CarPlay и Apple Watch за iOS устройства.

Измерването на средна скорост на движение по определени участици от републиканските пътища започна на 7 септември 2025 г. Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" в началото на септември миналата година.

Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление  на Министерството на вътрешните работи, което ще налага съответните санкции.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Защо България е с най-големи загуби на вода в ЕС и какво лято ни очаква?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
