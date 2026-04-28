Българско приложение ви помага да следите средната скорост по магистралата

Ако сте се притеснявали, че надхвърляте средната скорост, докато карате на магистралата, вече има приложение, което да измерва с колко карате. Услугата е разработена от българската компания „Интелигентни трафик системи“ АД, национален доставчик на услуги за тол таксуване и разработчик на платформата TollPass. Технологичното решение за проследяване на средната скорост от шофьорите е предназначено както за водачи на тежкотоварни превозни средства, така и за шофьори на леки автомобили, пише БТА.

Плаща ли се?

Услугата е без регистрация и бец абонамент. Приложението TollPass изчислява средната скорост в реално време по време на движение и уведомява водача при наближаване, навлизане и напускане на контролиран участък. При риск от превишаване на ограничението се изпраща предупреждение.

Сред възможностите в приложението са още карта на активните участъци със средна скорост; автоматично съобразяване с категорията на превозното средство; работа във фонов режим, паралелно с навигация; визуализация на информацията на заключен екран, CarPlay и Apple Watch за iOS устройства.

Измерването на средна скорост на движение по определени участици от републиканските пътища започна на 7 септември 2025 г. Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" в началото на септември миналата година.

Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което ще налага съответните санкции.