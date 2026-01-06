Американски газ за България: Първата доставка за 2026 г. акостира в Александруполис

Доставката е осъществена от компанията METLEN

Първата за 2026 г. партия втечнен природен газ от САЩ, предназначена за България, пристигна на терминала в Александруполис, предава БГНЕС. Доставката е осъществена от компанията METLEN. Компанията заема водеща позиция при вноса на втечнен природен газ за Югоизточна Европа.

„От 2010 г. ние постоянно снабдяваме гръцкия пазар, а през 2018 г. станахме първата компания, която внася втечнен природен газ през Ревитуса и го изнася за България. През годините ние доказахме ролята на Гърция като истински енергиен център, както и ключовата роля на METLEN в доставката на надежден и конкурентен втечнен природен газ за Балканите и отвъд тях“, заявиха от компанията.

Снимка: iStock

От METLEN подчертаха, че доставката на първата партия американски природен газ за България е важен етап. „Днес с доставката на американския природен газ за българския пазар, нашето дългогодишно партньорство с „Булгаргаз“ става още по-силно, като продължаваме да допринасяме за регионалната енергийна сигурност с надеждност“, заяви Панайотис Канелопулос, главен изпълнителен директор на Международно енергийно снабдяване и търговия в METLEN.

Припомняме, че през септември 2025 г. „Булгаргаз“ ЕАД проведе четири успешни тръжни процедури за доставка на втечнен природен газ за октомври и декември 2025 г., както и за януари и март 2026 г. Доставките ще се осъществят през терминала за втечнен природен газ край Александруполис.

В края на септември министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че България ще бъде „отворената врата“ за достигането на американския газ до сърцето на Европа.

Снимка: Александрополис

Коментирайки бъдещето на газопровода „Балкански поток“ и възможността той да спре да функционира, министърът посочи, че според регламент, разглеждан от Европейската комисия, краткосрочните договори се очаква да изтекат през 2026 г., а дългосрочните – до началото на 2028 г. По думите му това създава възможност България, чрез новите и съществуващите си газопроводи, да се утвърди като ключов маршрут за американския втечнен природен газ към Европа.

Станков подчерта още, че тези капацитети няма как да останат неизползвани и допълни, че България ще продължи да бъде важен фактор на газовата карта на региона, разполагайки с транзитен капацитет от 25 млрд. куб. м природен газ годишно.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN