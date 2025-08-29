Влаковете по жп линията Пловдив – Бургас ще могат да се движат със 160 км/ч

Сроковете за приключване на модернизацията на трасето са до края на 2028 година

До края на 2028 година трябва да бъде изцяло завършена модернизацията на жп линията Пловдив- Бургас, която е с дължина близо 300 км, обяви зам.-транспортният министър Любен Нaнов. Предвидената максимална скорост на движение на влаковете в участъка е 160 км в час.

Нaнов уточни, че е приключена рехабилитацията и на железопътната инфраструктура между гарите Зимница и Стралджа, като е изцяло завършен ремонтът на контактната мрежа, поставени са нови релси и траверси, основно ремонтирана е сградата на гарата в село Зимница. Обектът, който е на стойност над 27 млн. лева, е част от проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас".

"Отсечката Пловдив - Бургас е приоритетна, защото тя е част от коридор номер 8, който е тенти коридор и той свързва, както Европа с Азия, така и средния коридор, който е през пристанище Бургас и Адриатическо море до Италия", допълни той.

Сроковете за приключване на модернизацията на трасето Пловдив - Бургас са до края на 2028 година.

"До каква степен това ще се реализира зависи от скоростта, с която се реализират тези проекти, ако няма някакви обструкции", заяви Нанов.

