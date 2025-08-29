1 USD
БГ Бизнес Влаковете по жп линията Пловдив – Бургас ще могат да се движат със 160 км/ч

Влаковете по жп линията Пловдив – Бургас ще могат да се движат със 160 км/ч

bTV Бизнес екип

Сроковете за приключване на модернизацията на трасето са до края на 2028 година

До края на 2028 година трябва да бъде изцяло завършена модернизацията на жп линията Пловдив- Бургас, която е с дължина близо 300 км, обяви зам.-транспортният министър Любен Нaнов. Предвидената максимална скорост на движение на влаковете в участъка е 160 км в час.

Нaнов уточни, че е приключена рехабилитацията и на железопътната инфраструктура между гарите Зимница и Стралджа, като е изцяло завършен ремонтът на контактната мрежа, поставени са нови релси и траверси, основно ремонтирана е сградата на гарата в село Зимница. Обектът, който е на стойност над 27 млн. лева, е част от проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас".

"Отсечката Пловдив - Бургас е приоритетна, защото тя е част от коридор номер 8, който е тенти коридор и той свързва, както Европа с Азия, така и средния коридор, който е през пристанище Бургас и Адриатическо море до Италия", допълни той.

Сроковете за приключване на модернизацията на трасето Пловдив - Бургас са до края на 2028 година.

"До каква степен това ще се реализира зависи от скоростта, с която се реализират тези проекти, ако няма някакви обструкции", заяви Нанов.

