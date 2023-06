Вижте какво се случва в първия час с тялото ви, когато ядете бърза храна? (ВИДЕО)

Повечето хора дори не знаят какви процеси протичат в тях в тези случаи

Бързото хранене е дълбоко вкоренено в американската култура, но последните десетина години успя а се вкорени и в другите култури, включително и в България. Днес може да нямате супермаркет наблизо, но със сигурност ще има McDonald's, Burger King или Subway на едно разстояние. Само в Съединените щати бързото хранене е генерирало 239 милиарда долара приходи през 2020 г. и расте всяка година.

Какво се случва обаче с вашето тяло, ако ядете често фаст фууд. И какво се случва минути след като погълнете такъв тип храна?

След поглъщането на бърза храна, когато храносмилателната ви система започне да разгражда тези храни, въглехидратите се освобождават като глюкоза (захар) в кръвния поток. В резултат на това кръвната ви захар се повишава. Вашият панкреас реагира на скока на глюкозата чрез освобождаване на инсулин. Инсулинът транспортира захарта в тялото ви до клетките, които се нуждаят от нея за енергия. Тъй като тялото ви използва или складира захарта, кръвната ви захар се връща към нормалното.

Този процес на кръвната захар е силно регулиран от вашето тяло. Докато сте здрави, вашите органи обикновено могат да се справят с тези скокове на захарта. Но честото ядене на големи количества въглехидрати може да доведе до многократни скокове на кръвната ви захар.

С течение на времето тези инсулинови скокове могат да доведат до отслабване на нормалния инсулинов отговор на тялото ви. Това увеличава риска от инсулинова резистентност, диабет тип 2 и наддаване на тегло.

Ето какво се случва по минути

Първите 10 минути – Мозъците ни предпочитат висококалорични храни

Нашите мозъци са се развили във време, когато храната е била оскъдна, така че сме станали умели в избора на висококалорични храни. Един обикновен Биг Мак (със сирене и сос) съдържа 540 калории и повишава кръвната ви захар до необичайни нива.

Нездравословната храна задейства системата за възнаграждение на мозъка ви, като освобождава вълна от химикали за „добро усещане“ – като невротрансмитера допамин – които предизвикват чувство на удоволствие. Този процес работи по подобен начин на този при наркотици като кокаин и допринася за вероятността от натрапчиво хранене.

След 20 минути – Пристрастяващи захари

Знаете ли, че кифличката Big Mac съдържа високи нива на царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза и натрий? И двете съставки са пристрастяващи и затова карат тялото ви да жадува повече от тях. Тези съставки също са вредни и могат да причинят затлъстяване, диабет и сърдечни заболявания.

След 30 минути – Натриева атака върху тялото ви

Big Mac съдържа 970 милиграма натрий. Това огромно количество сол може да доведе до дехидратация. Със симптоми, които много наподобяват тези на глада, е лесно дехидратацията да ви подмами да мислите, че трябва да се върнете за още една порция храна.

Поглъщането на твърде много натрий затруднява бъбреците ви да отделят сол. За да се опита да изхвърли излишната сол от вашата система, тялото ви изтегля вода от околните тъкани. Това натрупване на течност означава, че сърцето ви трябва да работи по-усилено, за да изпомпва кръв. Това причинява високо кръвно налягане и в крайна сметка може да доведе до сърдечни заболявания и инсулт.

Снимка: iStock

Чувствате ли се някога все още гладни, след като току-що сте изяли Big Mac? Това е така, защото сте загубили контрол върху кръвната си захар, което ви кара да жадувате за още повече бързо хранене.

Първият път, когато консумирате висококалорична храна, вашият инсулинов отговор може да намали нивата на глюкозата ви, което ви кара да искате да ядете повече. Царевичният сироп с високо съдържание на фруктоза в кифличката Big Mac се абсорбира бързо от стомашно-чревния тракт, причинявайки инсулинови пикове и още по-големи пристъпи на глад.

След 60 минути – Бавно храносмилане

Обикновено тялото отнема около 24 до 72 часа, за да смилате храната. Хамбургерите обаче отнемат много повече време за смилане, защото са по-мазни. Може да отнеме повече от три дни, за да усвоите напълно Big Mac.

Освен това са необходими приблизително 51 дни за усвояване на трансмазнините. Big Mac съдържа 1,5 грама трансмазнини. Различни проучвания доказват, че трансмазнините могат да бъдат свързани със сърдечни заболявания, затлъстяване, рак и диабет.

Ако искате да се насладите на Big Mac, опитайте се да го направите от време на време. Съставките на бургера могат да навредят сериозно на тялото ви, особено когато ги консумирате редовно.

До какви трайни проблеми води фаст фуудът?

Ще имате проблеми с храносмилането

Вие сте това, което ядете, нали? Лошата новина е, че най-често срещаните храни за бързо хранене не са щадящи храносмилателния ви тракт. Тези видове високо преработени ястия, които получавате в местния франчайз за бързо хранене, са пълни с възпалителни храни, според клиниката Кливланд. Помислете за сладки напитки, бекон, колбаси и пеперони, майонеза и олио (за пържени храни), бял хляб и пържени картофи. Това е голямо парти в устата ви от захар, сол, наситени мазнини, химически консерванти, пълнители и прости въглехидрати, които се разграждат до захар, казва The Daily Meal. Ако се консумират редовно, тези видове храни причиняват хронично възпаление и много нещастни черва.

Ще натрупате килограми

Наред с хроничното възпаление, бързата храна обикновено е с високо съдържание на калории и липса на хранителна стойност. Ако ядете типично меню за бързо хранене всеки ден, както прави един на всеки трима американци, рискът от затлъстяване ще се увеличи. Затлъстяването е една от водещите причини за предотвратима смърт в Съединените щати, като се нарежда точно до тютюнопушенето и високото кръвно налягане, съобщава The Harvard Gazette.

Тийнейджърите също са силно засегнати. Проучване разкрива, че през последните три десетилетия процентът на калории от бързо хранене е пет пъти по-голям сред подрастващите.

Вашето кръвно налягане може да пострада

Твърде много сол може да повиши кръвното налягане, но солта и мазнините са това, което прави бързата храна вкусна. Може би си мислите "Ами ако просто не добавям сол към пържените си картофи?" Всъщност солта вече е в храната, преди дори да ви подадат хартиената торбичка, кутията за пица или таблата за хранене. „Голяма част от натрия в храните за бързо хранене е скрит“, обясни Дженифър Холевка, регистриран диетолог и напреднал координатор по клинично хранене в болница Mount Sinai в Ню Йорк.

Проблемът е, че повечето от нас ядат твърде много натрий. Американската кардиологична асоциация препоръчва не повече от 2300 милиграма натрий на ден, като идеалното количество е по-малко от 1500 милиграма на ден. Въпреки това, повечето хора консумират повече от 3400 милиграма дневно.

Ще изпитвате недостиг на хранителни вещества

Бързото хранене е като хапче за глад. Той е бърз и засищащ и върши задачата да предотврати пристъпите на глад. Той осигурява калории, за да поддържа тялото ви, но яденето на твърде много бърза храна също ви оставя гладни за необходимите микроелементи, според проучване в Journal of the American College of Nutrition. „Тялото ви временно е пълно с празни храни, които не осигуряват истинска храна, така че въпреки че може да сте изяли много калории, но не сте доставили нужното на организма си.